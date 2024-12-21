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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 21.12.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в субботу в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2024

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 20.30 мск тревога звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях. "В Киеве слышны взрывы. Паблики пишут о работе ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241221/udar-1990553598.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990539459.html

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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины