https://ria.ru/20241221/kiev-1990645564.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 21.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в субботу в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T20:39:00+03:00
2024-12-21T20:39:00+03:00
2024-12-21T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 20.30 мск тревога звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях. "В Киеве слышны взрывы. Паблики пишут о работе ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241221/udar-1990553598.html
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990539459.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы