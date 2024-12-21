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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 21.12.2024 (обновлено: 20:44 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kiev-1990645564.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 21.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в субботу в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T20:39:00+03:00
2024-12-21T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 20.30 мск тревога звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях. "В Киеве слышны взрывы. Паблики пишут о работе ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241221/udar-1990553598.html
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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 20.30 мск тревога звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
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Киеве слышны взрывы. Паблики пишут о работе ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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