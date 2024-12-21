https://ria.ru/20241221/khinshteyn-1990612101.html

Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области

Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 21.12.2024

Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:20:00+03:00

2024-12-21T16:20:00+03:00

2024-12-21T17:59:00+03:00

александр хинштейн

курская область

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

владимир лукин

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КУРСК, 21 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области."Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности", — написал он.Накануне гендиректора корпорации Владимира Лукина по решению Ленинского суда Курска заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.Ранее, в начале декабря, суд арестовал экс-заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина, ему вменили часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса России.По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241220/lukina-1990381030.html

https://ria.ru/20241220/moshennichestvo-1990489907.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр хинштейн, курская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, владимир лукин