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Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 21.12.2024
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16:20 21.12.2024 (обновлено: 17:59 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/khinshteyn-1990612101.html
Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области
Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 21.12.2024
Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:20:00+03:00
2024-12-21T17:59:00+03:00
александр хинштейн
курская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
владимир лукин
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КУРСК, 21 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области.&quot;Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности&quot;, — написал он.Накануне гендиректора корпорации Владимира Лукина по решению Ленинского суда Курска заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.Ранее, в начале декабря, суд арестовал экс-заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина, ему вменили часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса России.По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241220/lukina-1990381030.html
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александр хинштейн, курская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, владимир лукин
Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк, Владимир Лукин
Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области

Хинштейн инициировал комплексную проверку Корпорации развития Курской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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КУРСК, 21 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области.
«

"Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности", — написал он.

Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Согласно информации с официального сайта компании, АО "Корпорация развития Курской области" создано в июне 2012 года по распоряжению губернатора и выступает единым оператором по работе с инвесторами.

Накануне гендиректора корпорации Владимира Лукина по решению Ленинского суда Курска заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.
Ранее, в начале декабря, суд арестовал экс-заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина, ему вменили часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса России.
По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.
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Александр ХинштейнКурская областьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкВладимир Лукин
 
 
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