Хинштейн инициирует проверку Корпорации развития Курской области
Хинштейн инициировал комплексную проверку Корпорации развития Курской области
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 21 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области.
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"Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности", — написал он.
Согласно информации с официального сайта компании, АО "Корпорация развития Курской области" создано в июне 2012 года по распоряжению губернатора и выступает единым оператором по работе с инвесторами.
Накануне гендиректора корпорации Владимира Лукина по решению Ленинского суда Курска заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.
Ранее, в начале декабря, суд арестовал экс-заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина, ему вменили часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса России.
По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.