https://ria.ru/20241221/khinshteyn-1990562275.html

Хинштейн рассказал о повреждениях зданий в Рыльске после обстрела ВСУ

Хинштейн рассказал о повреждениях зданий в Рыльске после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024

Хинштейн рассказал о повреждениях зданий в Рыльске после обстрела ВСУ

После атаки ВСУ в Рыльске Курской области повреждены семь объектов социальной инфраструктуры, офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T07:29:00+03:00

2024-12-21T07:29:00+03:00

2024-12-21T07:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльск

вооруженные силы украины

александр хинштейн

курская область

молодая гвардия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. После атаки ВСУ в Рыльске Курской области повреждены семь объектов социальной инфраструктуры, офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных домов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."В результате атаки ВСУ пострадали 7 объектов социальной инфраструктуры - это дом культуры, учебный корпус областного колледжа имени Гранина, учебный корпус школы №1, два корпуса Рыльского авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета, учебный жилой корпус (в одном из них был пожар, он локализован), здание ЗАГСа, ФОК и 2 нежилых здания (шиномонтаж и пункты выдачи заказов с маркетплейсов), также офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных жилых домов. Предварительно, сгорело 15 автомобилей", - написал Хинштейн.Он добавил, что поручил организовать компенсации за утраченное имущество, в том числе за автомобили, а также в кратчайшие сроки восстановить оконные проёмы. Работы начнутся уже в субботу утром. До вечера все проёмы будут закрыты фанерой, а в течение четырех дней планируется полное завершение замены остекления.Кроме того, Хинштейн сообщил, что повреждена центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов остались без тепла."Поручил организовать комиссионный подомовой обход, чтобы жители не тратили время на поиски необходимых инстанций. Также поручено оперативно оформить жилищные сертификаты. Завтра начнётся уборка улиц силами муниципалитета, волонтеров "Молодой Гвардии" и ДРСУ. Вся территория должна быть приведена в порядок за один световой день, за исключением воронок от прилётов, где следственные мероприятия еще не завершены", - добавил он.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html

https://ria.ru/20241221/rylsk-1990549247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рыльск, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, молодая гвардия