https://ria.ru/20241221/kherson-1990650066.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:31:00+03:00
2024-12-21T21:31:00+03:00
2024-12-21T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 21.05 мск звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях Украины. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы