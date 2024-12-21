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В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.12.2024
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в субботу о повреждении критической инфраструктуры... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:35:00+03:00
2024-12-21T09:35:00+03:00
2024-12-21T09:35:00+03:00
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днепр (город)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в субботу о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что в течение минувших суток под ударом оказалась критическая инфраструктура в регионе. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241220/kherson-1990357962.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области