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В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье - РИА Новости, 21.12.2024
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19:02 21.12.2024 (обновлено: 20:58 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kerch-1990632404.html
В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье
В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье - РИА Новости, 21.12.2024
В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье
Режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, сообщил зампредседателя правительства Игорь... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:02:00+03:00
2024-12-21T20:58:00+03:00
происшествия
керчь
ленинский район
керченский пролив
игорь михайличенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, сообщил зампредседателя правительства Игорь Михайличенко. "В Керчи введен режим ЧС муниципального характера. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера", — сказал он. Ранее он сообщил о первых выбросах мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. Отмечается, что для очистки берега задействовали силы федерального и регионального МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь. Морская спасательная служба направила буксиры "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев", чтобы собрать пятна мазута. В операции задействовали 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники, отметил вице-премьер. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
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керчь
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происшествия, керчь, ленинский район, керченский пролив, игорь михайличенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, республика крым
Происшествия, Керчь, Ленинский район, Керченский пролив, Игорь Михайличенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Республика Крым
В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье

В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута из затонувших танкеров на побережье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, сообщил зампредседателя правительства Игорь Михайличенко.
Керчи введен режим ЧС муниципального характера. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера", — сказал он.
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Ранее он сообщил о первых выбросах мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.
Отмечается, что для очистки берега задействовали силы федерального и регионального МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь. Морская спасательная служба направила буксиры "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев", чтобы собрать пятна мазута. В операции задействовали 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники, отметил вице-премьер.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.
Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
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ПроисшествияКерчьЛенинский районКерченский проливИгорь МихайличенкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияРеспублика Крым
 
 
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