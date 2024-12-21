https://ria.ru/20241221/kerch-1990632404.html

В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье

В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье - РИА Новости, 21.12.2024

В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье

Режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, сообщил зампредседателя правительства Игорь... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:02:00+03:00

2024-12-21T19:02:00+03:00

2024-12-21T20:58:00+03:00

происшествия

керчь

ленинский район

керченский пролив

игорь михайличенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, сообщил зампредседателя правительства Игорь Михайличенко. "В Керчи введен режим ЧС муниципального характера. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера", — сказал он. Ранее он сообщил о первых выбросах мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. Отмечается, что для очистки берега задействовали силы федерального и регионального МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь. Морская спасательная служба направила буксиры "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев", чтобы собрать пятна мазута. В операции задействовали 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники, отметил вице-премьер. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

https://ria.ru/20241221/ekologiya-1990553977.html

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происшествия, керчь, ленинский район, керченский пролив, игорь михайличенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, республика крым