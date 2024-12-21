https://ria.ru/20241221/kazan-1990605799.html

Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе

Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе - РИА Новости, 21.12.2024

Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе

Громкое хлопки, раздающиеся в Казани в течение дня, связаны с проходящими на пороховом заводе испытаниями, сообщила администрация Кировского и Московского... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T15:09:00+03:00

2024-12-21T15:09:00+03:00

2024-12-21T15:13:00+03:00

происшествия

казань

елабуга

нижнекамск

атака беспилотников в казани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990596371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_345f432c594879cc63a46d247569aeab.jpg

КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Громкое хлопки, раздающиеся в Казани в течение дня, связаны с проходящими на пороховом заводе испытаниями, сообщила администрация Кировского и Московского районов Казани. "Уважаемые жители, из-за испытаний на пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки", - говорится в сообщении. Отмечается, что это плановые мероприятия, которые продлятся до 16.00. Жителей города просят сохранять спокойствие. По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, районы республики.

https://ria.ru/20241221/bespilotnik-1990575004.html

казань

елабуга

нижнекамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, казань, елабуга, нижнекамск, атака беспилотников в казани