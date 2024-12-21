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Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе - РИА Новости, 21.12.2024
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15:09 21.12.2024 (обновлено: 15:13 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kazan-1990605799.html
Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе
Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе - РИА Новости, 21.12.2024
Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе
Громкое хлопки, раздающиеся в Казани в течение дня, связаны с проходящими на пороховом заводе испытаниями, сообщила администрация Кировского и Московского... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:09:00+03:00
2024-12-21T15:13:00+03:00
происшествия
казань
елабуга
нижнекамск
атака беспилотников в казани
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Громкое хлопки, раздающиеся в Казани в течение дня, связаны с проходящими на пороховом заводе испытаниями, сообщила администрация Кировского и Московского районов Казани. "Уважаемые жители, из-за испытаний на пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки", - говорится в сообщении. Отмечается, что это плановые мероприятия, которые продлятся до 16.00. Жителей города просят сохранять спокойствие. По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, районы республики.
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казань
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происшествия, казань, елабуга, нижнекамск, атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Елабуга, Нижнекамск, Атака беспилотников в Казани
Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе

Власти Казани: громкие хлопки в городе связаны с испытаниями на пороховом заводе

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции недалеко от жилого комплекса в Казани, у одного из зданий которого был поврежден элемент фасада при атаке БПЛА
Автомобиль полиции недалеко от жилого комплекса в Казани, у одного из зданий которого был поврежден элемент фасада при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Автомобиль полиции недалеко от жилого комплекса в Казани, у одного из зданий которого был поврежден элемент фасада при атаке БПЛА
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Громкое хлопки, раздающиеся в Казани в течение дня, связаны с проходящими на пороховом заводе испытаниями, сообщила администрация Кировского и Московского районов Казани.
«
"Уважаемые жители, из-за испытаний на пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это плановые мероприятия, которые продлятся до 16.00. Жителей города просят сохранять спокойствие.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, районы республики.
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ПроисшествияКазаньЕлабугаНижнекамскАтака беспилотников в Казани
 
 
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