Казанские власти объяснили громкие хлопки в городе
Власти Казани: громкие хлопки в городе связаны с испытаниями на пороховом заводе
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции недалеко от жилого комплекса в Казани, у одного из зданий которого был поврежден элемент фасада при атаке БПЛА
Автомобиль полиции недалеко от жилого комплекса в Казани, у одного из зданий которого был поврежден элемент фасада при атаке БПЛА
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Громкое хлопки, раздающиеся в Казани в течение дня, связаны с проходящими на пороховом заводе испытаниями, сообщила администрация Кировского и Московского районов Казани.
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"Уважаемые жители, из-за испытаний на пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это плановые мероприятия, которые продлятся до 16.00. Жителей города просят сохранять спокойствие.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, районы республики.