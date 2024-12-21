https://ria.ru/20241221/kazan-1990591936.html

В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024

В аэропорту Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, на время ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.12.2024

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казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

атака беспилотников в казани

происшествия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, на время ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, сообщила Росавиация."В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20241221/zhiteli-1990584668.html

казань

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, происшествия