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В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
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12:42 21.12.2024 (обновлено: 12:48 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kazan-1990591936.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, на время ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.12.2024
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казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников в казани
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, на время ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, сообщила Росавиация."В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20241221/zhiteli-1990584668.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников в Казани, Происшествия
В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, на время ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.
Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Атака беспилотников в КазаниПроисшествия
 
 
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