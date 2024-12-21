https://ria.ru/20241221/kazan-1990591936.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, на время ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:42:00+03:00
2024-12-21T12:42:00+03:00
2024-12-21T12:48:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников в казани
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, на время ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, сообщила Росавиация."В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20241221/zhiteli-1990584668.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников в Казани, Происшествия
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов