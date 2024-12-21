https://ria.ru/20241221/kazan-1990583580.html
Аэропорт Казани задержал четыре рейса из-за атак БПЛА
Аэропорт Казани задержал четыре рейса из-за атак БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
Аэропорт Казани задержал четыре рейса из-за атак БПЛА
Четыре авиарейса из казанского аэропорта в Москву, Калининград, Сочи и Новосибирск задерживаются после временного закрытия авиаузла из-за прилетов БПЛА на жилые РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:35:00+03:00
2024-12-21T11:35:00+03:00
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происшествия
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атака беспилотников в казани
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Четыре авиарейса из казанского аэропорта в Москву, Калининград, Сочи и Новосибирск задерживаются после временного закрытия авиаузла из-за прилетов БПЛА на жилые массивы Казани, следует из онлайн-табло аэропорта. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на республику была совершена атака БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один - над рекой, шесть - на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. Международный аэропорт "Казань" имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов. Из онлайн-табло аэропорта следует, что в настоящее время задерживаются четыре авиарейса: в Москву, Калининград, Сочи и Новосибирск.
https://ria.ru/20241221/minoborony-1990579527.html
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происшествия, москва, калининград, сочи, казань, атака беспилотников в казани
Происшествия, Москва, Калининград, Сочи, Казань, Атака беспилотников в Казани
Аэропорт Казани задержал четыре рейса из-за атак БПЛА
Аэропорт Казани задержал четыре авиарейса из-за прилетов БПЛА на жилые массивы