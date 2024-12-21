https://ria.ru/20241221/kazan-1990583580.html

Аэропорт Казани задержал четыре рейса из-за атак БПЛА

Аэропорт Казани задержал четыре рейса из-за атак БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024

Аэропорт Казани задержал четыре рейса из-за атак БПЛА

Четыре авиарейса из казанского аэропорта в Москву, Калининград, Сочи и Новосибирск задерживаются после временного закрытия авиаузла из-за прилетов БПЛА на жилые РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T11:35:00+03:00

2024-12-21T11:35:00+03:00

2024-12-21T11:36:00+03:00

происшествия

москва

калининград

сочи

казань

атака беспилотников в казани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg

УФА, 21 дек – РИА Новости. Четыре авиарейса из казанского аэропорта в Москву, Калининград, Сочи и Новосибирск задерживаются после временного закрытия авиаузла из-за прилетов БПЛА на жилые массивы Казани, следует из онлайн-табло аэропорта. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на республику была совершена атака БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один - над рекой, шесть - на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. Международный аэропорт "Казань" имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов. Из онлайн-табло аэропорта следует, что в настоящее время задерживаются четыре авиарейса: в Москву, Калининград, Сочи и Новосибирск.

https://ria.ru/20241221/minoborony-1990579527.html

москва

калининград

сочи

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, калининград, сочи, казань, атака беспилотников в казани