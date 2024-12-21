https://ria.ru/20241221/kazan-1990581870.html
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА
Жильцов еще одного жилого дома в Казани эвакуировали из-за прилета БПЛА на крышу, сообщила пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:23:00+03:00
2024-12-21T11:23:00+03:00
2024-12-21T11:30:00+03:00
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атака беспилотников в казани
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Жильцов еще одного жилого дома в Казани эвакуировали из-за прилета БПЛА на крышу, сообщила пресс-служба мэрии города.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.В сообщении пресс-службы казанской администрации говорится, что мэр Казани Ильсур Метшин провел оперативное совещание еще на одной точке – дом по улице Клары Цеткин на 24 квартиры."Точка прилета — крыша. Дом эвакуировали, предоставили при необходимости места размещения. Пострадавших нет. После завершения обследования коммунальные службы смогут приступить к восстановлению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html
https://ria.ru/20241220/pvo-1990538233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань, атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Атака беспилотников в Казани
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за прилета БПЛА по крыше