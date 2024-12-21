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В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
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11:23 21.12.2024 (обновлено: 11:30 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kazan-1990581870.html
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА
Жильцов еще одного жилого дома в Казани эвакуировали из-за прилета БПЛА на крышу, сообщила пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:23:00+03:00
2024-12-21T11:30:00+03:00
происшествия
казань
атака беспилотников в казани
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Жильцов еще одного жилого дома в Казани эвакуировали из-за прилета БПЛА на крышу, сообщила пресс-служба мэрии города.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.В сообщении пресс-службы казанской администрации говорится, что мэр Казани Ильсур Метшин провел оперативное совещание еще на одной точке – дом по улице Клары Цеткин на 24 квартиры."Точка прилета — крыша. Дом эвакуировали, предоставили при необходимости места размещения. Пострадавших нет. После завершения обследования коммунальные службы смогут приступить к восстановлению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html
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происшествия, казань, атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Атака беспилотников в Казани
В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за атаки БПЛА

В Казани эвакуировали жильцов еще одного дома из-за прилета БПЛА по крыше

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС у жилого дома в Казани
Сотрудники МЧС у жилого дома в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Сотрудники МЧС у жилого дома в Казани
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Жильцов еще одного жилого дома в Казани эвакуировали из-за прилета БПЛА на крышу, сообщила пресс-служба мэрии города.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы в Горловке. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
09:29
В сообщении пресс-службы казанской администрации говорится, что мэр Казани Ильсур Метшин провел оперативное совещание еще на одной точке – дом по улице Клары Цеткин на 24 квартиры.
"Точка прилета — крыша. Дом эвакуировали, предоставили при необходимости места размещения. Пострадавших нет. После завершения обследования коммунальные службы смогут приступить к восстановлению", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Брянской областях
Вчера, 21:27
 
ПроисшествияКазаньАтака беспилотников в Казани
 
 
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