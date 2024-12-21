https://ria.ru/20241221/kazan-1990572554.html

В Казани провели выборочную эвакуацию в школах

В Казани провели выборочную эвакуацию в школах - РИА Новости, 21.12.2024

В Казани провели выборочную эвакуацию в школах

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в тех школах, где это было необходимо в целях безопасности. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:09:00+03:00

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атака беспилотников в казани

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в тех школах, где это было необходимо в целях безопасности. "Друзья, видим вопросы по школам: проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы. Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что детей не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания, поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно. "Если будет необходимость забрать детей из школы, вам сообщат по телефону из школы. Оставайтесь на связи", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990569173.html

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казань, происшествия, россия, атака беспилотников в казани