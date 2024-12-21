https://ria.ru/20241221/kazan-1990569726.html

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.12.2024

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казань, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:48:00+03:00

2024-12-21T09:48:00+03:00

2024-12-21T14:25:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

атака беспилотников в казани

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казань, сообщила Росавиация в Telegram-канале."Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — отметили в ведомстве.Росавиация добавила, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это главный приоритет.Также план "ковер" ввели в аэропорту Ижевска.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990569173.html

казань

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, атака беспилотников в казани