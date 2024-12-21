https://ria.ru/20241221/kazan-1990569173.html

Жителей Казани попросили спуститься в подвалы при сигнале тревоги

Жителей Казани попросили спуститься в подвалы при сигнале тревоги - РИА Новости, 21.12.2024

Жителей Казани попросили спуститься в подвалы при сигнале тревоги

Жителей Казани просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спуститься на первые этажи и в подвалы, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:41:00+03:00

2024-12-21T09:41:00+03:00

2024-12-21T10:22:00+03:00

казань

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников в казани

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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Жителей Казани просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спуститься на первые этажи и в подвалы, сообщает пресс-служба главы Татарстана."В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведется оповещение, жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи, в подвалы", - говорится в сообщении."Ни в коем случае не выдвигайтесь в сторону, откуда был слышен хлопок. И не направляйтесь туда, где по сообщениям СМИ и каналов, были прилеты", - говорится в свою очередь в сообщении мэрии Казани в Telegram-канале.Мэрия порекомендовало не делиться кадрами в соцсетях, которые позволяют сориентироваться на местности, для сохранения безопасности.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990565839.html

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казань, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани