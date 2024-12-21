https://ria.ru/20241221/kazan-1990569173.html
Жителей Казани попросили спуститься в подвалы при сигнале тревоги
Жителей Казани попросили спуститься в подвалы при сигнале тревоги - РИА Новости, 21.12.2024
Жителей Казани попросили спуститься в подвалы при сигнале тревоги
Жителей Казани просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спуститься на первые этажи и в подвалы, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:41:00+03:00
2024-12-21T09:41:00+03:00
2024-12-21T10:22:00+03:00
казань
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников в казани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990567176_0:346:960:886_1920x0_80_0_0_2955495d119260af409bf6cdede2111a.jpg
КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Жителей Казани просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спуститься на первые этажи и в подвалы, сообщает пресс-служба главы Татарстана."В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведется оповещение, жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи, в подвалы", - говорится в сообщении."Ни в коем случае не выдвигайтесь в сторону, откуда был слышен хлопок. И не направляйтесь туда, где по сообщениям СМИ и каналов, были прилеты", - говорится в свою очередь в сообщении мэрии Казани в Telegram-канале.Мэрия порекомендовало не делиться кадрами в соцсетях, которые позволяют сориентироваться на местности, для сохранения безопасности.
https://ria.ru/20241221/kazan-1990565839.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990567176_0:256:960:976_1920x0_80_0_0_5d5522bcd1585997477be60a9ffdfa9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани
Казань, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников в Казани
Жителей Казани попросили спуститься в подвалы при сигнале тревоги
Жителей Казани просят спуститься на первые этажи и в подвалы при сигнале тревоги