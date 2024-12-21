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В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах - РИА Новости, 21.12.2024
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09:19 21.12.2024 (обновлено: 12:47 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kazan-1990566831.html
В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах
В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах - РИА Новости, 21.12.2024
В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах
В Казани из-за атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщила мэрия в Telegram. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:19:00+03:00
2024-12-21T12:47:00+03:00
происшествия
казань
атака беспилотников в казани
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Казани из-за атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщила мэрия в Telegram."Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием", — отметили в публикации.При атаке нет погибших и пострадавших, уточнили в пресс-службе главы Татарстана. На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях.Всего зафиксировали восемь прилетов, из них один — на промпредприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив.Глава региона Рустам Минниханов прибыл на место происшествия. Также туда выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.В Казани провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо в целях безопасности. Жителей города попросили сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спускаться на первые этажи и в подвалы.Полеты временно приостановили в аэропортах Казани и Ижевска. В Татарстане для обеспечения безопасности в ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.
казань
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
Глава Татарстана на месте возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА
Глава Татарстана прибыл к месту возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА
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РИА Новости
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происшествия, казань, атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Атака беспилотников в Казани
В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

В Казани при атаке украинских БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

© соцсетиПоследствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© соцсети
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Казани из-за атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщила мэрия в Telegram.
«
"Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием", — отметили в публикации.
© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс Лазурные небеса в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
При атаке нет погибших и пострадавших, уточнили в пресс-службе главы Татарстана. На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях.
Всего зафиксировали восемь прилетов, из них один — на промпредприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив.
Глава региона Рустам Минниханов прибыл на место происшествия. Также туда выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
В Казани провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо в целях безопасности. Жителей города попросили сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спускаться на первые этажи и в подвалы.
Полеты временно приостановили в аэропортах Казани и Ижевска. В Татарстане для обеспечения безопасности в ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.
© Кадр видео из соцсетей

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 5
© Кадр видео из соцсетей

Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.

Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани

Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
2 из 5
© Кадр видео из соцсетей

Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.

Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс Лазурные небеса в Казани

Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
3 из 5
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА.

Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА.

© РИА Новости
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4 из 5
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА
Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 5

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 5

Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
2 из 5

Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
3 из 5

Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 5
Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 5
 
ПроисшествияКазаньАтака беспилотников в Казани
 
 
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