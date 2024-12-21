https://ria.ru/20241221/kazan-1990566831.html

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах - РИА Новости, 21.12.2024

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

В Казани из-за атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщила мэрия в Telegram. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:19:00+03:00

2024-12-21T09:19:00+03:00

2024-12-21T12:47:00+03:00

происшествия

казань

атака беспилотников в казани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990567176_0:346:960:886_1920x0_80_0_0_2955495d119260af409bf6cdede2111a.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Казани из-за атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщила мэрия в Telegram."Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием", — отметили в публикации.При атаке нет погибших и пострадавших, уточнили в пресс-службе главы Татарстана. На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях.Всего зафиксировали восемь прилетов, из них один — на промпредприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив.Глава региона Рустам Минниханов прибыл на место происшествия. Также туда выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.В Казани провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо в целях безопасности. Жителей города попросили сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спускаться на первые этажи и в подвалы.Полеты временно приостановили в аэропортах Казани и Ижевска. В Татарстане для обеспечения безопасности в ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Татарстана на месте возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА Глава Татарстана прибыл к месту возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА 2024-12-21T09:19 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, атака беспилотников в казани