В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Казани из-за атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщила мэрия в Telegram."Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием", — отметили в публикации.При атаке нет погибших и пострадавших, уточнили в пресс-службе главы Татарстана. На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях.Всего зафиксировали восемь прилетов, из них один — на промпредприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив.Глава региона Рустам Минниханов прибыл на место происшествия. Также туда выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.В Казани провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо в целях безопасности. Жителей города попросили сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спускаться на первые этажи и в подвалы.Полеты временно приостановили в аэропортах Казани и Ижевска. В Татарстане для обеспечения безопасности в ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава Татарстана на месте возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА
Глава Татарстана прибыл к месту возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Казани из-за атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщила мэрия в Telegram.
«
"Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием", — отметили в публикации.
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
При атаке нет погибших и пострадавших, уточнили в пресс-службе главы Татарстана. На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях.
Всего зафиксировали восемь прилетов, из них один — на промпредприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив.
Глава региона Рустам Минниханов прибыл на место происшествия. Также туда выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
В Казани провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо в целях безопасности. Жителей города попросили сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спускаться на первые этажи и в подвалы.
Полеты временно приостановили в аэропортах Казани и Ижевска. В Татарстане для обеспечения безопасности в ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.
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