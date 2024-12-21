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На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы - РИА Новости, 21.12.2024
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08:58 21.12.2024 (обновлено: 10:22 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kazan-1990565839.html
На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы
На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы - РИА Новости, 21.12.2024
На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы
Оперативные службы прибыли к многоэтажному жилищному комплексу "Лазурные небеса" в Казани, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:58:00+03:00
2024-12-21T10:22:00+03:00
казань
происшествия
атака беспилотников в казани
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Оперативные службы прибыли к многоэтажному жилищному комплексу "Лазурные небеса" в Казани, сообщила пресс-служба главы Татарстана."По поручению раиса (главы) Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики. Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, главе Татарстана. — Прим. ред.) в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы", — отметили в ведомстве.По данным местных СМИ, в ЖК "Лазурные небеса" произошло задымление.
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казань, происшествия, атака беспилотников в казани
Казань, Происшествия, Атака беспилотников в Казани
На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы

На место происшествия в многоэтажном ЖК в Казани прибыли оперативные службы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота оперативных служб на месте пожара в ЖК "Лазурные небеса" после атаки беспилотников в Казани. 21 декабря 2024
Работа оперативных служб на месте пожара в ЖК Лазурные небеса после атаки беспилотников в Казани. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости
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Работа оперативных служб на месте пожара в ЖК "Лазурные небеса" после атаки беспилотников в Казани. 21 декабря 2024
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Оперативные службы прибыли к многоэтажному жилищному комплексу "Лазурные небеса" в Казани, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
"По поручению раиса (главы) Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики. Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, главе Татарстана. — Прим. ред.) в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы", — отметили в ведомстве.
По данным местных СМИ, в ЖК "Лазурные небеса" произошло задымление.
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КазаньПроисшествияАтака беспилотников в Казани
 
 
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