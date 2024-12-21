https://ria.ru/20241221/kazan-1990565839.html

На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы

На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы - РИА Новости, 21.12.2024

На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы

Оперативные службы прибыли к многоэтажному жилищному комплексу "Лазурные небеса" в Казани, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:58:00+03:00

2024-12-21T08:58:00+03:00

2024-12-21T10:22:00+03:00

казань

происшествия

атака беспилотников в казани

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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Оперативные службы прибыли к многоэтажному жилищному комплексу "Лазурные небеса" в Казани, сообщила пресс-служба главы Татарстана."По поручению раиса (главы) Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики. Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, главе Татарстана. — Прим. ред.) в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы", — отметили в ведомстве.По данным местных СМИ, в ЖК "Лазурные небеса" произошло задымление.

https://ria.ru/20241221/rylsk-1990551801.html

казань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, происшествия, атака беспилотников в казани