https://ria.ru/20241221/kazan-1990565839.html
На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы
На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы - РИА Новости, 21.12.2024
На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы
Оперативные службы прибыли к многоэтажному жилищному комплексу "Лазурные небеса" в Казани, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:58:00+03:00
2024-12-21T08:58:00+03:00
2024-12-21T10:22:00+03:00
казань
происшествия
атака беспилотников в казани
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Оперативные службы прибыли к многоэтажному жилищному комплексу "Лазурные небеса" в Казани, сообщила пресс-служба главы Татарстана."По поручению раиса (главы) Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики. Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, главе Татарстана. — Прим. ред.) в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы", — отметили в ведомстве.По данным местных СМИ, в ЖК "Лазурные небеса" произошло задымление.
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990551801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия, атака беспилотников в казани
Казань, Происшествия, Атака беспилотников в Казани
На место происшествия в ЖК в Казани прибыли оперативные службы
На место происшествия в многоэтажном ЖК в Казани прибыли оперативные службы