Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета
Кадыров встретился с Вайно и Дюминым в Москве
© Фото : Kadyrov_95/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым
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ГРОЗНЫЙ, 21 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым.
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"В Москве встретился с настоящими патриотами своего Отечества — руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента РФ, секретарем Государственного Совета РФ Алексеем Дюминым. Мы обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе различные инициативы, направленные на укрепление внутренней политики и развитие региона", - написал Кадыров.
По его словам, Вайно и Дюмин подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблем, стоящих перед регионом, а также необходимость взаимодействия между различными государственными структурами. Кадыров также отметил, что 2025 год обещает быть более продуктивным и успешным для Чечни.
"У нас есть сильная поддержка со стороны федерального центра, которая позволит наиболее эффективно и оперативно решать все проблемные вопросы", - добавил глава региона.
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