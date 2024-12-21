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Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета

Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета - РИА Новости, 21.12.2024

Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:00:00+03:00

2024-12-21T16:00:00+03:00

2024-12-21T16:05:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 21 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым. "В Москве встретился с настоящими патриотами своего Отечества — руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента РФ, секретарем Государственного Совета РФ Алексеем Дюминым. Мы обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе различные инициативы, направленные на укрепление внутренней политики и развитие региона", - написал Кадыров. По его словам, Вайно и Дюмин подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблем, стоящих перед регионом, а также необходимость взаимодействия между различными государственными структурами. Кадыров также отметил, что 2025 год обещает быть более продуктивным и успешным для Чечни. "У нас есть сильная поддержка со стороны федерального центра, которая позволит наиболее эффективно и оперативно решать все проблемные вопросы", - добавил глава региона.

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Варвара Скокшина

политика, россия, москва, рамзан кадыров, антон вайно, алексей дюмин