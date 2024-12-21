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Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета - РИА Новости, 21.12.2024
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16:00 21.12.2024 (обновлено: 16:05 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kadyrov-1990610764.html
Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета
Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета - РИА Новости, 21.12.2024
Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:00:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 21 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым. "В Москве встретился с настоящими патриотами своего Отечества — руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента РФ, секретарем Государственного Совета РФ Алексеем Дюминым. Мы обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе различные инициативы, направленные на укрепление внутренней политики и развитие региона", - написал Кадыров. По его словам, Вайно и Дюмин подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблем, стоящих перед регионом, а также необходимость взаимодействия между различными государственными структурами. Кадыров также отметил, что 2025 год обещает быть более продуктивным и успешным для Чечни. "У нас есть сильная поддержка со стороны федерального центра, которая позволит наиболее эффективно и оперативно решать все проблемные вопросы", - добавил глава региона.
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политика, россия, москва, рамзан кадыров, антон вайно, алексей дюмин
Политика, Россия, Москва, Рамзан Кадыров, Антон Вайно, Алексей Дюмин
Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета

Кадыров встретился с Вайно и Дюминым в Москве

© Фото : Kadyrov_95/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым
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ГРОЗНЫЙ, 21 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым.
«
Москве встретился с настоящими патриотами своего Отечества — руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента РФ, секретарем Государственного Совета РФ Алексеем Дюминым. Мы обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе различные инициативы, направленные на укрепление внутренней политики и развитие региона", - написал Кадыров.
По его словам, Вайно и Дюмин подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблем, стоящих перед регионом, а также необходимость взаимодействия между различными государственными структурами. Кадыров также отметил, что 2025 год обещает быть более продуктивным и успешным для Чечни.
"У нас есть сильная поддержка со стороны федерального центра, которая позволит наиболее эффективно и оперативно решать все проблемные вопросы", - добавил глава региона.
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ПолитикаРоссияМоскваРамзан КадыровАнтон ВайноАлексей Дюмин
 
 
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