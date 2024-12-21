Рейтинг@Mail.ru
При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 21.12.2024 (обновлено: 11:02 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/jemen-1990576159.html
При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек
При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек - РИА Новости, 21.12.2024
При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек
По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате атаки на Тель-Авив со стороны Йемена, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:41:00+03:00
2024-12-21T11:02:00+03:00
в мире
тель-авив
йемен
израиль
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976781828_0:261:3072:1988_1920x0_80_0_0_71eb2144dc1399f1fe0853eae57041ef.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате атаки на Тель-Авив со стороны Йемена, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива. Сообщалось о нескольких пострадавших. "В результате ракетного удара по Тель-Авиву легкие ранения получили 14 человек, большинство из них - из-за разбитого стекла", - говорится в сообщении. По данным газеты, еще несколько человек получили ушибы, спеша в убежища. В пятницу правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило Израилю соразмерным ответом на любые его атаки.
https://ria.ru/20241219/putin-1990176090.html
https://ria.ru/20241220/fbr-1990295121.html
тель-авив
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976781828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f1ecc0e1f5d30349c5f6673e3ef4cb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, йемен, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек

При ракетном ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудники экстренных служб на месте обстрела в Израиле
Сотрудники экстренных служб на месте обстрела в Израиле - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудники экстренных служб на месте обстрела в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате атаки на Тель-Авив со стороны Йемена, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива. Сообщалось о нескольких пострадавших.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа
19 декабря, 15:10
"В результате ракетного удара по Тель-Авиву легкие ранения получили 14 человек, большинство из них - из-за разбитого стекла", - говорится в сообщении.
По данным газеты, еще несколько человек получили ушибы, спеша в убежища.
В пятницу правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило Израилю соразмерным ответом на любые его атаки.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
ФБР арестовало подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля
Вчера, 02:40
 
В миреТель-АвивЙеменИзраильАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала