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При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек
При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек - РИА Новости, 21.12.2024
При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек
По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате атаки на Тель-Авив со стороны Йемена, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:41:00+03:00
2024-12-21T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате атаки на Тель-Авив со стороны Йемена, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива. Сообщалось о нескольких пострадавших. "В результате ракетного удара по Тель-Авиву легкие ранения получили 14 человек, большинство из них - из-за разбитого стекла", - говорится в сообщении. По данным газеты, еще несколько человек получили ушибы, спеша в убежища. В пятницу правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило Израилю соразмерным ответом на любые его атаки.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, йемен, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек
При ракетном ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек