https://ria.ru/20241221/jemen-1990576159.html

При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек

При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек - РИА Новости, 21.12.2024

При ударе Йемена по Тель-Авиву пострадали 14 человек

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате атаки на Тель-Авив со стороны Йемена, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:41:00+03:00

2024-12-21T10:41:00+03:00

2024-12-21T11:02:00+03:00

в мире

тель-авив

йемен

израиль

ансар алла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976781828_0:261:3072:1988_1920x0_80_0_0_71eb2144dc1399f1fe0853eae57041ef.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате атаки на Тель-Авив со стороны Йемена, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива. Сообщалось о нескольких пострадавших. "В результате ракетного удара по Тель-Авиву легкие ранения получили 14 человек, большинство из них - из-за разбитого стекла", - говорится в сообщении. По данным газеты, еще несколько человек получили ушибы, спеша в убежища. В пятницу правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило Израилю соразмерным ответом на любые его атаки.

https://ria.ru/20241219/putin-1990176090.html

https://ria.ru/20241220/fbr-1990295121.html

тель-авив

йемен

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, йемен, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024