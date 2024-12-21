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Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

Умер народный артист СССР Валерий Яковлев - РИА Новости, 21.12.2024

Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

Народный артист СССР, художественный руководитель Чувашского театра драмы Валерий Яковлев скончался в Чебоксарах, сообщил глава республики Олег Николаев в своем РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:18:00+03:00

2024-12-21T13:18:00+03:00

2024-12-21T13:18:00+03:00

культура

ссср

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель Чувашского театра драмы Валерий Яковлев скончался в Чебоксарах, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "Двадцатого декабря ушел из жизни бессменный художественный руководитель Чувашского государственного академического драматического театра имени К. В. Иванова, народный артист СССР, почетный гражданин Чувашской Республики Валерий Николаевич Яковлев", - написал Николаев. Он отметил, что Яковлев внес неоценимый вклад в развитие культуры республики, был выдающимся деятелем театрального искусства. "Его талант, энергия и безграничная преданность театру оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье работать с ним и быть его зрителем. Он умел вдохновлять актеров и создавать атмосферу, в которой рождались настоящие шедевры. Его мудрость и профессионализм служили примером для многих поколений артистов", - заявил глава региона. Николаев также подчеркнул, что Яковлев был не только талантливым артистом, режиссером и художественным руководителем, но и "настоящим отцом для театра". "Его доброта и умение слушать создавали вокруг него атмосферу тепла и доверия. Мы будем помнить его как человека, который верил в силу театра и его способность менять жизни", - написал глава Чувашии. Гражданская панихида и церемония прощания состоятся в Чувашском академическом драматическом театре 23 декабря с 11:00 до 13:00, сообщили в театре.

ссср

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ссср, чебоксары, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)