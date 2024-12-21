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"Начало конца": во Франции подвели итоги года на Украине - РИА Новости, 21.12.2024
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14:59 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/itogi-1990604837.html
"Начало конца": во Франции подвели итоги года на Украине
"Начало конца": во Франции подвели итоги года на Украине - РИА Новости, 21.12.2024
"Начало конца": во Франции подвели итоги года на Украине
События начала 2024 года на Украине, где мужчин насильно забирают на фронт, не отличаются от происходящих там сейчас ужасов, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:59:00+03:00
2024-12-21T14:59:00+03:00
в мире
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флориан филиппо
ричард гренелл
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. События начала 2024 года на Украине, где мужчин насильно забирают на фронт, не отличаются от происходящих там сейчас ужасов, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, опубликовав кадры силовой мобилизации."На Украине 2024 год заканчивается все тем же ужасом, каким и начинался: похищением посреди улицы молодых украинцев, которых по приказу Зеленского и НАТО отправляют на фронтовую бойню" — возмутился он.По словам Филиппо, остается только надеяться, что 20 января (день, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США — прим.ред.) "станет началом конца этого ада".В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
https://ria.ru/20241221/ac-1990575482.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, флориан филиппо, ричард гренелл, россия, патриот, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Ричард Гренелл, Россия, Патриот, НАТО
"Начало конца": во Франции подвели итоги года на Украине

Филиппо: за год ситуация на Украине не изменилась

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. События начала 2024 года на Украине, где мужчин насильно забирают на фронт, не отличаются от происходящих там сейчас ужасов, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, опубликовав кадры силовой мобилизации.
"На Украине 2024 год заканчивается все тем же ужасом, каким и начинался: похищением посреди улицы молодых украинцев, которых по приказу Зеленского и НАТО отправляют на фронтовую бойню" — возмутился он.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Не только земля". СМИ рассказали, чего лишается Украина
10:34
По словам Филиппо, остается только надеяться, что 20 января (день, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США — прим.ред.) "станет началом конца этого ада".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии
12:23
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампФлориан ФилиппоРичард ГренеллРоссияПатриотНАТО
 
 
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