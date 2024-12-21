"Начало конца": во Франции подвели итоги года на Украине
Филиппо: за год ситуация на Украине не изменилась
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. События начала 2024 года на Украине, где мужчин насильно забирают на фронт, не отличаются от происходящих там сейчас ужасов, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, опубликовав кадры силовой мобилизации.
По словам Филиппо, остается только надеяться, что 20 января (день, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США — прим.ред.) "станет началом конца этого ада".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.