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Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины - РИА Новости, 21.12.2024
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04:57 21.12.2024 (обновлено: 05:06 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/italija-1990555110.html
Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины
Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины - РИА Новости, 21.12.2024
Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины
Годовой импорт итальянского вина по состоянию на начало декабря вырос на 63 процента, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП)... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T04:57:00+03:00
2024-12-21T05:06:00+03:00
экономика
италия
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вино
импорт
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Годовой импорт итальянского вина по состоянию на начало декабря вырос на 63 процента, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. "В этом году импорт итальянского вина вырос примерно на 140 процентов в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79 процентов, сейчас по состоянию на начало декабря — 63 процента. Это самый крупный рост продаж итальянского вина в мире", — сказал он.Для сравнения Пелаццо привел Канаду, которая увеличила закупки напитка из этой страны практически на 30 процента."Это не только по сумме, это по объему литров. Мы уже достигли 170 миллионов евро чистого экспорта вин из Италии в Россию", — добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что по всему миру Италия поставляет вина примерно на шесть миллиардов евро, а российский рынок составляет значительную его часть.Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 процента до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. При этом с начала августа этого года пошлины повысились до 25 процентов, но не менее двух долларов за литр.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
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экономика, италия, россия, канада, вино, импорт
Экономика, Италия, Россия, Канада, Вино, Импорт
Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины

Глава ИРТП Пелаццо: Италия поставила в Россию вина на 170 миллионов евро

© Fotolia / rupbilderБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Fotolia / rupbilder
Бутылки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Годовой импорт итальянского вина по состоянию на начало декабря вырос на 63 процента, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
"В этом году импорт итальянского вина вырос примерно на 140 процентов в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79 процентов, сейчас по состоянию на начало декабря — 63 процента. Это самый крупный рост продаж итальянского вина в мире", — сказал он.
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Для сравнения Пелаццо привел Канаду, которая увеличила закупки напитка из этой страны практически на 30 процента.
«
"Это не только по сумме, это по объему литров. Мы уже достигли 170 миллионов евро чистого экспорта вин из Италии в Россию", — добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что по всему миру Италия поставляет вина примерно на шесть миллиардов евро, а российский рынок составляет значительную его часть.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 процента до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. При этом с начала августа этого года пошлины повысились до 25 процентов, но не менее двух долларов за литр.
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