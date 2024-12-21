https://ria.ru/20241221/italija-1990555110.html

Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины

Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины - РИА Новости, 21.12.2024

Италия резко нарастила поставки вина в Россию, несмотря на пошлины

Годовой импорт итальянского вина по состоянию на начало декабря вырос на 63 процента, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП)... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T04:57:00+03:00

2024-12-21T04:57:00+03:00

2024-12-21T05:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Годовой импорт итальянского вина по состоянию на начало декабря вырос на 63 процента, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. "В этом году импорт итальянского вина вырос примерно на 140 процентов в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79 процентов, сейчас по состоянию на начало декабря — 63 процента. Это самый крупный рост продаж итальянского вина в мире", — сказал он.Для сравнения Пелаццо привел Канаду, которая увеличила закупки напитка из этой страны практически на 30 процента."Это не только по сумме, это по объему литров. Мы уже достигли 170 миллионов евро чистого экспорта вин из Италии в Россию", — добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что по всему миру Италия поставляет вина примерно на шесть миллиардов евро, а российский рынок составляет значительную его часть.Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 процента до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. При этом с начала августа этого года пошлины повысились до 25 процентов, но не менее двух долларов за литр.

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

https://ria.ru/20241124/vino-1985412972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, италия, россия, канада, вино, импорт