https://ria.ru/20241221/iran-1990616061.html

Иран планирует провести деноминацию

Иран планирует провести деноминацию - РИА Новости, 21.12.2024

Иран планирует провести деноминацию

Иран уберет четыре нуля со своих купюр, а официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", соответствующий законопроект внес в парламент... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:51:00+03:00

2024-12-21T16:51:00+03:00

2024-12-21T18:06:00+03:00

иран

масуд пезешкиан

в мире

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ТЕГЕРАН, 21 дек — РИА Новости. Иран уберет четыре нуля со своих купюр, а официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", соответствующий законопроект внес в парламент президент республики Масуд Пезешкиан, сообщило иранское госагентство Mehr. "В парламент внесен законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы", — указано в материале. По информации агентства, этот законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен еще летом 2019 года, но именно сегодня в срочном порядке Пезешкиан представил его парламенту исламской республики. Реформа направлена на борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных. "В тексте законопроекта говорится, что национальной валютой Ирана станет "туман", который будет эквивалентен десяти тысячам действующих сейчас риалов и 100 парсэ. Также в целях облегчения перехода к новой системе двухлетний период будет рассматриваться как "период перехода", когда можно будет использовать для расплаты как туманы, так и риалы", — уточняется в материале.Сейчас рыночный курс риала достиг рекордных 770 тысяч за доллар. При этом официальный курс Центробанка исламской республики существенно отличается и составляет чуть больше 420 тысяч за доллар, а один рубль, соответственно, оценивается в 4885,5 риала.Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму, убирая один ноль и называя цену в "туманах" — валюте, которая использовалась в стране до исламской революции 1979 года. Но зачастую сокращения в десять раз не хватает и сумму сокращают еще на три нуля, называя при этом получившуюся единицу измерения все тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.

https://ria.ru/20241209/iran-1988215499.html

https://ria.ru/20241031/iran-1981033749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, масуд пезешкиан, в мире