https://ria.ru/20241221/iran-1990616061.html
Иран планирует провести деноминацию
Иран планирует провести деноминацию - РИА Новости, 21.12.2024
Иран планирует провести деноминацию
Иран уберет четыре нуля со своих купюр, а официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", соответствующий законопроект внес в парламент... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:51:00+03:00
2024-12-21T16:51:00+03:00
2024-12-21T18:06:00+03:00
иран
масуд пезешкиан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990618960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a6e7a14ee28374ff3f1f92655124f8e.jpg
ТЕГЕРАН, 21 дек — РИА Новости. Иран уберет четыре нуля со своих купюр, а официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", соответствующий законопроект внес в парламент президент республики Масуд Пезешкиан, сообщило иранское госагентство Mehr. "В парламент внесен законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы", — указано в материале. По информации агентства, этот законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен еще летом 2019 года, но именно сегодня в срочном порядке Пезешкиан представил его парламенту исламской республики. Реформа направлена на борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных. "В тексте законопроекта говорится, что национальной валютой Ирана станет "туман", который будет эквивалентен десяти тысячам действующих сейчас риалов и 100 парсэ. Также в целях облегчения перехода к новой системе двухлетний период будет рассматриваться как "период перехода", когда можно будет использовать для расплаты как туманы, так и риалы", — уточняется в материале.Сейчас рыночный курс риала достиг рекордных 770 тысяч за доллар. При этом официальный курс Центробанка исламской республики существенно отличается и составляет чуть больше 420 тысяч за доллар, а один рубль, соответственно, оценивается в 4885,5 риала.Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму, убирая один ноль и называя цену в "туманах" — валюте, которая использовалась в стране до исламской революции 1979 года. Но зачастую сокращения в десять раз не хватает и сумму сокращают еще на три нуля, называя при этом получившуюся единицу измерения все тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.
https://ria.ru/20241209/iran-1988215499.html
https://ria.ru/20241031/iran-1981033749.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990618960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5ec523c274d886ea37a38ca47280d5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, масуд пезешкиан, в мире
Иран, Масуд Пезешкиан, В мире
Иран планирует провести деноминацию
Mehr: правительство Ирана внесло в парламент законопроект о финансовой реформе
ТЕГЕРАН, 21 дек — РИА Новости. Иран
уберет четыре нуля со своих купюр, а официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", соответствующий законопроект внес в парламент президент республики Масуд Пезешкиан
, сообщило иранское госагентство Mehr
.
"В парламент внесен законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы", — указано в материале.
По информации агентства, этот законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен еще летом 2019 года, но именно сегодня в срочном порядке Пезешкиан представил его парламенту исламской республики.
Реформа направлена на борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных.
«
"В тексте законопроекта говорится, что национальной валютой Ирана станет "туман", который будет эквивалентен десяти тысячам действующих сейчас риалов и 100 парсэ. Также в целях облегчения перехода к новой системе двухлетний период будет рассматриваться как "период перехода", когда можно будет использовать для расплаты как туманы, так и риалы", — уточняется в материале.
Сейчас рыночный курс риала достиг рекордных 770 тысяч за доллар. При этом официальный курс Центробанка исламской республики существенно отличается и составляет чуть больше 420 тысяч за доллар, а один рубль, соответственно, оценивается в 4885,5 риала.
Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму, убирая один ноль и называя цену в "туманах" — валюте, которая использовалась в стране до исламской революции 1979 года. Но зачастую сокращения в десять раз не хватает и сумму сокращают еще на три нуля, называя при этом получившуюся единицу измерения все тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.