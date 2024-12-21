https://ria.ru/20241221/ipoteka-1990617362.html

Депутат призвала обеспечить шахтерские территории семейной ипотекой

Депутат призвала обеспечить шахтерские территории семейной ипотекой - РИА Новости, 21.12.2024

Депутат призвала обеспечить шахтерские территории семейной ипотекой

Шахтерские территории должны получить семейную ипотеку на вторичное жилье, сообщила РИА Новости депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:03:00+03:00

2024-12-21T17:03:00+03:00

2024-12-21T17:03:00+03:00

россия

ростовская область

шахты

владимир путин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шахтерские территории должны получить семейную ипотеку на вторичное жилье, сообщила РИА Новости депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Ранее президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок жилья в регионах, где почти не строится новое жилье. "Шахтерские территории должны получить семейную ипотеку на "вторичку", - сказала она. Депутат отметила, что правительство РФ будет разрабатывать точные критерии программы. "Я очень жду, что в нее войдут города моего округа: Шахты, Гуково, Зверево, Новошахтинск, Красносулинский район. Новое жильё здесь практически не строится (только совсем немного в Шахтах), а семьи новые создаются. Семейная ипотека на вторичное жильё очень нужна для шахтёрских территорий! Тем более округ граничит с ЛНР, ДНР, и поддержать население здесь очень важно", - подчеркнула парламентарий. Многие молодые семьи уже переехали из новых регионов РФ в шахтерские территории Ростовской области. Молодые семьи из ЛНР и ДНР пытаются начать новую жизнь, как раз для такой категории граждан семейная ипотека была бы как никогда кстати, заключила она.

https://ria.ru/20241215/gosduma-1989271374.html

https://ria.ru/20241209/ipoteka-1988064317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ростовская область, шахты, владимир путин, госдума рф, экономика