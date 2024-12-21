https://ria.ru/20241221/io-1990607188.html

Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии - РИА Новости, 21.12.2024

Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T15:23:00+03:00

2024-12-21T15:23:00+03:00

2024-12-21T16:35:00+03:00

жкх

абхазия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg

СУХУМ, 21 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, сообщила пресс-служба главы республики."Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии", — заявил он. Гунба выразил надежду, что его обращение будет поддержано как можно скорее.В среду исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил РИА Новости, что республика запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году в размере 327 миллионов киловатт-часов. При этом Сухум не получил в ответ какого-либо подтверждения, отмечал он.Сезонный дефицит электроэнергииРоссия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.Эти решения стали следствием невыполнения Сухумом обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран.Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.Отказ от инвестиционного соглашенияТридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье и создало риски для экономики.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.

https://ria.ru/20241204/rossiya-1987158179.html

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html

https://ria.ru/20241213/abkhaziya-1989131996.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, абхазия, россия, в мире