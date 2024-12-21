https://ria.ru/20241221/infobrics-1990597273.html

СМИ забили тревогу из-за сигнала Путина Западу

СМИ забили тревогу из-за сигнала Путина Западу - РИА Новости, 21.12.2024

СМИ забили тревогу из-за сигнала Путина Западу

Президент Владимир Путин указал Западу на неспособность его систем ПВО справиться с высокоточным российским вооружением, написал независимый геополитический и... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:40:00+03:00

2024-12-21T13:40:00+03:00

2024-12-21T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин указал Западу на неспособность его систем ПВО справиться с высокоточным российским вооружением, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS."Президент Путин не только насмехался над политическим Западом, но и послал очень четкий сигнал: лучшие системы SAM/ABM НАТО не идут ни в какое сравнение с российским гиперзвуковым оружием и обладают меньшими возможностями, чем "Орешник", — считает он.Аналитик заключил, что Россия обладает непревзойденным арсеналом гиперзвукового оружия.В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.

https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990574055.html

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россия, владимир путин, нато, украина, в мире