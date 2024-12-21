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СМИ забили тревогу из-за сигнала Путина Западу - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 21.12.2024 (обновлено: 15:27 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/infobrics-1990597273.html
СМИ забили тревогу из-за сигнала Путина Западу
СМИ забили тревогу из-за сигнала Путина Западу - РИА Новости, 21.12.2024
СМИ забили тревогу из-за сигнала Путина Западу
Президент Владимир Путин указал Западу на неспособность его систем ПВО справиться с высокоточным российским вооружением, написал независимый геополитический и... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:40:00+03:00
2024-12-21T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
нато
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в мире
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин указал Западу на неспособность его систем ПВО справиться с высокоточным российским вооружением, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS."Президент Путин не только насмехался над политическим Западом, но и послал очень четкий сигнал: лучшие системы SAM/ABM НАТО не идут ни в какое сравнение с российским гиперзвуковым оружием и обладают меньшими возможностями, чем "Орешник", — считает он.Аналитик заключил, что Россия обладает непревзойденным арсеналом гиперзвукового оружия.В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990574055.html
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990580602.html
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россия, владимир путин, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, НАТО, Украина, В мире
СМИ забили тревогу из-за сигнала Путина Западу

InfoBrics: Путин указал Западу на бесполезность его систем ПВО

© РИА НовостиПроцесс заряжания ракетного комплекса "Искандер"
Процесс заряжания ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости
Процесс заряжания ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин указал Западу на неспособность его систем ПВО справиться с высокоточным российским вооружением, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS.
"Президент Путин не только насмехался над политическим Западом, но и послал очень четкий сигнал: лучшие системы SAM/ABM НАТО не идут ни в какое сравнение с российским гиперзвуковым оружием и обладают меньшими возможностями, чем "Орешник", — считает он.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике"
10:20
Аналитик заключил, что Россия обладает непревзойденным арсеналом гиперзвукового оружия.
В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине
11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинНАТОУкраинаВ мире
 
 
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