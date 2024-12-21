https://ria.ru/20241221/ikra-1990552446.html

Названы полезные свойства красной икры

Названы полезные свойства красной икры - РИА Новости, 21.12.2024

Названы полезные свойства красной икры

Употребление красной икры способствует правильному функционированию нервной, иммунной, репродуктивной систем организма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T03:09:00+03:00

2024-12-21T03:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Употребление красной икры способствует правильному функционированию нервной, иммунной, репродуктивной систем организма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина."Из жиров в икре преобладает холестерин. Но не надо его бояться, ведь он тоже важен для организма. Холестерин принимает участие в синтезе желчных кислот, жирорастворимых витаминов, гормонов. Помогает правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма", — сказала она.По словам эндокринолога, в икре содержится большое количество микроэлементов, особенно магния и фосфора. Первый благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, устраняет судороги в мышцах, уменьшает боли в суставах. Фосфор же играет важную роль в формировании костей и зубов, входит в состав ДНК и РНК. "Также в икре содержатся жирорастворимые витамины — A, D, E, а также витамины группы В: В1 и В2 и РР (ниацин). Витамин D необходим для роста и здоровья костей. Витамин А (ретинол) важен для зрения, репродуктивной функции и иммунитета, он защищает организм от развития онкологии", — добавила собеденица агентства.Витамин Е помогает предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек, заключила Калошина.

https://ria.ru/20241218/ikra-1989827472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), новый год