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Названы полезные свойства красной икры - РИА Новости, 21.12.2024
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03:09 21.12.2024 (обновлено: 03:33 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/ikra-1990552446.html
Названы полезные свойства красной икры
Названы полезные свойства красной икры - РИА Новости, 21.12.2024
Названы полезные свойства красной икры
Употребление красной икры способствует правильному функционированию нервной, иммунной, репродуктивной систем организма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T03:09:00+03:00
2024-12-21T03:33:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Употребление красной икры способствует правильному функционированию нервной, иммунной, репродуктивной систем организма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина."Из жиров в икре преобладает холестерин. Но не надо его бояться, ведь он тоже важен для организма. Холестерин принимает участие в синтезе желчных кислот, жирорастворимых витаминов, гормонов. Помогает правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма", — сказала она.По словам эндокринолога, в икре содержится большое количество микроэлементов, особенно магния и фосфора. Первый благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, устраняет судороги в мышцах, уменьшает боли в суставах. Фосфор же играет важную роль в формировании костей и зубов, входит в состав ДНК и РНК. "Также в икре содержатся жирорастворимые витамины — A, D, E, а также витамины группы В: В1 и В2 и РР (ниацин). Витамин D необходим для роста и здоровья костей. Витамин А (ретинол) важен для зрения, репродуктивной функции и иммунитета, он защищает организм от развития онкологии", — добавила собеденица агентства.Витамин Е помогает предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек, заключила Калошина.
https://ria.ru/20241218/ikra-1989827472.html
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общество, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Новый год
Названы полезные свойства красной икры

Эндокринолог Калошина заявила, что красная икра нормализует сердечный ритм

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Красная икра. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Употребление красной икры способствует правильному функционированию нервной, иммунной, репродуктивной систем организма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
"Из жиров в икре преобладает холестерин. Но не надо его бояться, ведь он тоже важен для организма. Холестерин принимает участие в синтезе желчных кислот, жирорастворимых витаминов, гормонов. Помогает правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма", — сказала она.
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По словам эндокринолога, в икре содержится большое количество микроэлементов, особенно магния и фосфора. Первый благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, устраняет судороги в мышцах, уменьшает боли в суставах. Фосфор же играет важную роль в формировании костей и зубов, входит в состав ДНК и РНК.
«
"Также в икре содержатся жирорастворимые витамины — A, D, E, а также витамины группы В: В1 и В2 и РР (ниацин). Витамин D необходим для роста и здоровья костей. Витамин А (ретинол) важен для зрения, репродуктивной функции и иммунитета, он защищает организм от развития онкологии", — добавила собеденица агентства.
Витамин Е помогает предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек, заключила Калошина.
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