https://ria.ru/20241221/htsh-1990607787.html

Сирийская ХТШ делилась с Турцией разведданными об ИГ*

Сирийская ХТШ делилась с Турцией разведданными об ИГ* - РИА Новости, 21.12.2024

Сирийская ХТШ делилась с Турцией разведданными об ИГ*

"Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) предоставляла Анкаре в течение нескольких лет разведданные о боевиках террористических группировок "Исламское государство"* и... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T15:29:00+03:00

2024-12-21T15:29:00+03:00

2024-12-21T15:29:00+03:00

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СТАМБУЛ, 21 дек - РИА Новости. "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) предоставляла Анкаре в течение нескольких лет разведданные о боевиках террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. В правящей турецкой Партии справедливости и развития считают, что ХТШ больше не является террористической организацией, заявил накануне представитель партии Омер Челик. Говоря о перспективе исключения ХТШ из турецкого списка террористических организаций, Фидан отметил, что Анкара соблюдает резолюции СБ ООН. "Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда юридическая составляющая и реальность противоречат друг другу"... У нас было налажено превосходное сотрудничество в борьбе в первую очередь с руководством ИГ*, они (ХТШ - ред.) очень нам помогли, но из-за чувствительной темы мы тогда не стали публично оглашать эту информацию. В течение нескольких лет ХТШ предоставляли нам разведданные о группировках, связанных с ИГ* и "Аль-Каидой"*, - заявил Фидан в интервью французскому ТВ. По его словам, у Анкары есть данные, что ХТШ "уже десять лет не была замечена в террористической деятельности", что подтверждено в том числе и западной разведкой. Он отметил, что ХТШ сообщала данные в том числе о высокопоставленных целях. Министр также подтвердил, что планирует посетить Дамаск и встретиться с новыми властями Сирии. Москва будет исходить из оценки конкретных событий, конкретных дел "Хайят Тахрир аш-Шам" в вопросе исключения этого движения из списка террористических организаций, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.* Террористические группировки, запрещены в РФ

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, анкара (провинция), сирия, хакан фидан, омер челик, мария захарова, аль-каида, исламское государство*, оон