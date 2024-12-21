Сирийская ХТШ делилась с Турцией разведданными об ИГ*
Сирийская ХТШ делилась с Турцией разведданными об ИГ и Аль-Каиде
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 дек - РИА Новости. "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) предоставляла Анкаре в течение нескольких лет разведданные о боевиках террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
В правящей турецкой Партии справедливости и развития считают, что ХТШ больше не является террористической организацией, заявил накануне представитель партии Омер Челик.
"Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда юридическая составляющая и реальность противоречат друг другу"... У нас было налажено превосходное сотрудничество в борьбе в первую очередь с руководством ИГ*, они (ХТШ - ред.) очень нам помогли, но из-за чувствительной темы мы тогда не стали публично оглашать эту информацию. В течение нескольких лет ХТШ предоставляли нам разведданные о группировках, связанных с ИГ* и "Аль-Каидой"*, - заявил Фидан в интервью французскому ТВ. По его словам, у Анкары есть данные, что ХТШ "уже десять лет не была замечена в террористической деятельности", что подтверждено в том числе и западной разведкой.
Он отметил, что ХТШ сообщала данные в том числе о высокопоставленных целях.
Москва будет исходить из оценки конкретных событий, конкретных дел "Хайят Тахрир аш-Шам" в вопросе исключения этого движения из списка террористических организаций, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
* Террористические группировки, запрещены в РФ