https://ria.ru/20241221/hor-1990607532.html

Кубанский казачий хор спел любимую песню Шредера

Кубанский казачий хор спел любимую песню Шредера - РИА Новости, 21.12.2024

Кубанский казачий хор спел любимую песню Шредера

Кубанский казачий хор вновь исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера после слов президента РФ Владимира Путина о выступлении... РИА Новости, 21.12.2024

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2024-12-21T15:27:00+03:00

2024-12-21T15:27:00+03:00

справки

россия

герхард шредер

владимир путин

виктор захарченко

кубанский казачий хор

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КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Кубанский казачий хор вновь исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера после слов президента РФ Владимира Путина о выступлении коллектива на дне рождения немецкого политика, передает корреспондент РИА Новости. В четверг на прямой линии Путин вспомнил день рождения Шрёдера в 2004 году, во время празднования которого Кубанский казачий хор выступил на немецком языке. Как рассказали РИА Новости в коллективе, тогда хор исполнил композицию на родном для Шредера диалекте. В пятницу коллектив снова спел песню, понравившуюся экс-канцлеру, и поблагодарил президента РФ за доверие. "Спасибо, что вы понимаете, поддерживаете Кубанский казачий хор, спасибо за грант, который получает Кубанский казачий хор, и за ту много-многолетнюю любовь к хору, уважительное отношение", - поблагодарил главу государства художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Как вспоминает заслуженный артист Кубани, солист хора Олег Бондаренко, присутствовавший на праздновании дня рождения Шрёдера в 2004 году, зал аплодировал коллективу стоя. Тогда же Путин обратился к Захарченко и попросил спеть хотя бы один куплет "Прощания славянки", но коллектив исполнил песню полностью.

https://ria.ru/20241219/putin-1990094170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кубанский казачий хор исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера ФРГ Шредера Кубанский казачий хор вновь исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера ФРГ Шредера после слов Владимира Путина о выступлении коллектива на дне рождения немецкого политика. В четверг на прямой линии Путин вспомнил день рождения Шредера в 2004 году, во время празднования которого Кубанский казачий хор выступил на немецком языке. Как рассказали РИА Новости в коллективе, тогда хор исполнил композицию на родном для Шредера диалекте. 2024-12-21T15:27 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, герхард шредер, владимир путин, виктор захарченко, кубанский казачий хор, прямая линия с владимиром путиным — 2024