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Кубанский казачий хор спел любимую песню Шредера - РИА Новости, 21.12.2024
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15:27 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/hor-1990607532.html
Кубанский казачий хор спел любимую песню Шредера
Кубанский казачий хор спел любимую песню Шредера - РИА Новости, 21.12.2024
Кубанский казачий хор спел любимую песню Шредера
Кубанский казачий хор вновь исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера после слов президента РФ Владимира Путина о выступлении... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:27:00+03:00
2024-12-21T15:27:00+03:00
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КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Кубанский казачий хор вновь исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера после слов президента РФ Владимира Путина о выступлении коллектива на дне рождения немецкого политика, передает корреспондент РИА Новости. В четверг на прямой линии Путин вспомнил день рождения Шрёдера в 2004 году, во время празднования которого Кубанский казачий хор выступил на немецком языке. Как рассказали РИА Новости в коллективе, тогда хор исполнил композицию на родном для Шредера диалекте. В пятницу коллектив снова спел песню, понравившуюся экс-канцлеру, и поблагодарил президента РФ за доверие. "Спасибо, что вы понимаете, поддерживаете Кубанский казачий хор, спасибо за грант, который получает Кубанский казачий хор, и за ту много-многолетнюю любовь к хору, уважительное отношение", - поблагодарил главу государства художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Как вспоминает заслуженный артист Кубани, солист хора Олег Бондаренко, присутствовавший на праздновании дня рождения Шрёдера в 2004 году, зал аплодировал коллективу стоя. Тогда же Путин обратился к Захарченко и попросил спеть хотя бы один куплет "Прощания славянки", но коллектив исполнил песню полностью.
https://ria.ru/20241219/putin-1990094170.html
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Кубанский казачий хор исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера ФРГ Шредера
Кубанский казачий хор вновь исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера ФРГ Шредера после слов Владимира Путина о выступлении коллектива на дне рождения немецкого политика. В четверг на прямой линии Путин вспомнил день рождения Шредера в 2004 году, во время празднования которого Кубанский казачий хор выступил на немецком языке. Как рассказали РИА Новости в коллективе, тогда хор исполнил композицию на родном для Шредера диалекте.
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справки, россия, герхард шредер, владимир путин, виктор захарченко, кубанский казачий хор, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Справки, Россия, Герхард Шредер, Владимир Путин, Виктор Захарченко, Кубанский казачий хор, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Кубанский казачий хор спел любимую песню Шредера

Казачий хор после слов Путина спел одну из любимых песен Шредера на немецком

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КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Кубанский казачий хор вновь исполнил одну из любимых песен бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера после слов президента РФ Владимира Путина о выступлении коллектива на дне рождения немецкого политика, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг на прямой линии Путин вспомнил день рождения Шрёдера в 2004 году, во время празднования которого Кубанский казачий хор выступил на немецком языке. Как рассказали РИА Новости в коллективе, тогда хор исполнил композицию на родном для Шредера диалекте.
Путин о выступлении казаков на дне рождения Герхарда Шредера - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал про хор на дне рождения Шредера
19 декабря, 12:37
В пятницу коллектив снова спел песню, понравившуюся экс-канцлеру, и поблагодарил президента РФ за доверие.
«
"Спасибо, что вы понимаете, поддерживаете Кубанский казачий хор, спасибо за грант, который получает Кубанский казачий хор, и за ту много-многолетнюю любовь к хору, уважительное отношение", - поблагодарил главу государства художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.
Как вспоминает заслуженный артист Кубани, солист хора Олег Бондаренко, присутствовавший на праздновании дня рождения Шрёдера в 2004 году, зал аплодировал коллективу стоя. Тогда же Путин обратился к Захарченко и попросил спеть хотя бы один куплет "Прощания славянки", но коллектив исполнил песню полностью.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке
Вчера, 06:28
 
СправкиРоссияГерхард ШредерВладимир ПутинВиктор ЗахарченкоКубанский казачий хорПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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