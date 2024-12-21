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Посол Мустафаев рассказал о росте грузоперевозок по маршруту "Север — Юг" - РИА Новости, 21.12.2024
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15:06 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/gruzoperevozki-1990605187.html
Посол Мустафаев рассказал о росте грузоперевозок по маршруту "Север — Юг"
Посол Мустафаев рассказал о росте грузоперевозок по маршруту "Север — Юг" - РИА Новости, 21.12.2024
Посол Мустафаев рассказал о росте грузоперевозок по маршруту "Север — Юг"
Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:06:00+03:00
2024-12-21T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%, заявил РИА Новости посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев."За 11 месяцев текущего (2024 - ред.) года по западному маршруту "Север — Юг" было перевезено транзитных грузов на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Мустафаев. По его словам, это не предел. "Как заявлял президент Азербайджанской Республики, господин Ильхам Алиев, на территории Азербайджана полностью реализованы и успешно функционируют как железнодорожный, так и автомобильный сегменты коридора "Север-Юг". Со своей стороны, Азербайджан принимает все необходимые меры для дальнейшего совершенствования своей инфраструктуры", - отметил посол. Он напомнил, что в рамках плана действий по транзитным грузоперевозкам на 2024-2026 годы, утвержденного в 2023 году президентом Азербайджана, принимаются меры по укреплению физической инфраструктуры, повышению операционной эффективности и координации, совершенствованию нормативно-правовой базы, применению инновационных решений и цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана. Западный маршрут международного транспортного коридора "Север-Юг" - это железнодорожное направление от железнодорожных станций на территории России через пограничные станции в Азербайджане Ялама и Астара к пограничной станции Астара (Иран), а также обратное направление. Восточный маршрут проходит из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.
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азербайджан, россия, иран, ильхам алиев, экономика
Азербайджан, Россия, Иран, Ильхам Алиев, Экономика
Посол Мустафаев рассказал о росте грузоперевозок по маршруту "Север — Юг"

Грузоперевозки по западному маршруту "Север — Юг" выросли на треть

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТранспортно-логистический центр
Транспортно-логистический центр - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%, заявил РИА Новости посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.
"За 11 месяцев текущего (2024 - ред.) года по западному маршруту "Север — Юг" было перевезено транзитных грузов на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Мустафаев.
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По его словам, это не предел.
"Как заявлял президент Азербайджанской Республики, господин Ильхам Алиев, на территории Азербайджана полностью реализованы и успешно функционируют как железнодорожный, так и автомобильный сегменты коридора "Север-Юг". Со своей стороны, Азербайджан принимает все необходимые меры для дальнейшего совершенствования своей инфраструктуры", - отметил посол.
Он напомнил, что в рамках плана действий по транзитным грузоперевозкам на 2024-2026 годы, утвержденного в 2023 году президентом Азербайджана, принимаются меры по укреплению физической инфраструктуры, повышению операционной эффективности и координации, совершенствованию нормативно-правовой базы, применению инновационных решений и цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.
Западный маршрут международного транспортного коридора "Север-Юг" - это железнодорожное направление от железнодорожных станций на территории России через пограничные станции в Азербайджане Ялама и Астара к пограничной станции Астара (Иран), а также обратное направление. Восточный маршрут проходит из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.
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АзербайджанРоссияИранИльхам АлиевЭкономика
 
 
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