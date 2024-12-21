https://ria.ru/20241221/granitsa-1990593212.html

Премьер Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой

Премьер Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой - РИА Новости, 21.12.2024

Премьер Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией остается закрытой, поскольку финские власти уверены, что в случае ее открытия Россия якобы... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:56:00+03:00

2024-12-21T12:56:00+03:00

2024-12-21T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией остается закрытой, поскольку финские власти уверены, что в случае ее открытия Россия якобы направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов, хотя в РФ отмечали, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. "Восточная граница (граница с Россией - ред.) закрыта до дальнейшего уведомления, и мы не можем ее открыть, пока не найдем способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов. На данный момент такого взаимопонимания нет", - сказал Орпо журналистам в финской Лапландии, где начинается саммит лидеров Северной и Южной Европы. Видеотрансляцию приводит газета Iltalehti. По его словам, финским властям необходимо понимать, что в случае открытия пограничных переходов, Россия не направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов. "У нас есть понимание, что они (Россия - ред.) продолжат это, то есть позволят людям приезжать без надлежащих проездных документов на пограничные пункты, если мы их откроем", - добавил Орпо. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20241220/finljandija-1990371715.html

https://ria.ru/20241217/mirotvortsy-1989640712.html

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в мире, россия, финляндия, лапландия, петтери орпо, дмитрий песков, мария захарова