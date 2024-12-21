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Украинские войска сбросили на Горловку взрывоопасный предмет
Украинские войска сбросили на Горловку взрывоопасный предмет - РИА Новости, 21.12.2024
Украинские войска сбросили на Горловку взрывоопасный предмет
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:13:00+03:00
2024-12-21T18:13:00+03:00
2024-12-21T18:13:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 16.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Добавляется, что в 12.25 по Никитскому району Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров, и в 14.10 по тому же району Горловки - еще два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска сбросили на Горловку взрывоопасный предмет
Представительство ДНР: ВСУ сбросили c дрона взрывоопасный предмет на Горловку