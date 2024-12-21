https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990625927.html

Украинские войска сбросили на Горловку взрывоопасный предмет

Украинские войска сбросили на Горловку взрывоопасный предмет - РИА Новости, 21.12.2024

Украинские войска сбросили на Горловку взрывоопасный предмет

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:13:00+03:00

2024-12-21T18:13:00+03:00

2024-12-21T18:13:00+03:00

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 16.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Добавляется, что в 12.25 по Никитскому району Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров, и в 14.10 по тому же району Горловки - еще два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

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донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк