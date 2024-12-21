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В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 21.12.2024 (обновлено: 15:25 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.12.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:29:00+03:00
2024-12-21T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке, сообщает мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы ранен мирный житель Горловки. Водитель доставил пострадавшего в больницу", - написал мэр в субботу в своем Telegram-канале. Позднее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило в своем Telegram-канале, что в 8.30 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Донецкая Народная Республика
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Приходько: в Горловке при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы в Горловке. 21 декабря 2024
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы в Горловке. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы в Горловке. 21 декабря 2024
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке, сообщает мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы ранен мирный житель Горловки. Водитель доставил пострадавшего в больницу", - написал мэр в субботу в своем Telegram-канале.
Позднее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило в своем Telegram-канале, что в 8.30 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоСтиролДонецкая Народная Республика
 
 
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