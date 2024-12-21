https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.12.2024

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:29:00+03:00

2024-12-21T09:29:00+03:00

2024-12-21T15:25:00+03:00

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горловка

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке, сообщает мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы ранен мирный житель Горловки. Водитель доставил пострадавшего в больницу", - написал мэр в субботу в своем Telegram-канале. Позднее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило в своем Telegram-канале, что в 8.30 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241220/vsu-1990536529.html

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украина

донецк

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