https://ria.ru/20241221/germanija-1990607996.html

В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге

В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024

В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила о трауре по жертвам теракта в Магдебурге, который произошел в пятницу, все флаги на зданиях высших органов власти приспущены, РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T15:30:00+03:00

2024-12-21T15:30:00+03:00

2024-12-21T15:30:00+03:00

в мире

германия

саксония-анхальт

саудовская аравия

олаф шольц

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила о трауре по жертвам теракта в Магдебурге, который произошел в пятницу, все флаги на зданиях высших органов власти приспущены, говорится в сообщении, опубликованном ведомством. Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о пяти погибших и более 200 раненых в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Место трагедии посетил также канцлер ФРГ Олаф Шольц, который снова выразил соболезнования близким потерпевших и благодарность сотрудникам экстренных служб. "Траур по жертвам (нападения – ред.) в Магдебурге. Федеральный министр внутренних дел Фезер распорядилась после теракта приспустить по всей стране флаги на всех высших органах власти", - говорится в сообщении МВД ФРГ в социальной сети Х. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990550270.html

германия

саксония-анхальт

саудовская аравия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, саксония-анхальт, саудовская аравия, олаф шольц, теракт в магдебурге