В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге
Глава МВД Германии Фезер объявила траур по жертвам теракта в Магдебурге
© AP Photo / Ebrahim NorooziАвтомобиль, врезавшийся в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Автомобиль, врезавшийся в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила о трауре по жертвам теракта в Магдебурге, который произошел в пятницу, все флаги на зданиях высших органов власти приспущены, говорится в сообщении, опубликованном ведомством.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о пяти погибших и более 200 раненых в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Место трагедии посетил также канцлер ФРГ Олаф Шольц, который снова выразил соболезнования близким потерпевших и благодарность сотрудникам экстренных служб.
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"Траур по жертвам (нападения – ред.) в Магдебурге. Федеральный министр внутренних дел Фезер распорядилась после теракта приспустить по всей стране флаги на всех высших органах власти", - говорится в сообщении МВД ФРГ в социальной сети Х.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.