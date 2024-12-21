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В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
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15:30 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/germanija-1990607996.html
В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге
В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила о трауре по жертвам теракта в Магдебурге, который произошел в пятницу, все флаги на зданиях высших органов власти приспущены, РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:30:00+03:00
2024-12-21T15:30:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
саудовская аравия
олаф шольц
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила о трауре по жертвам теракта в Магдебурге, который произошел в пятницу, все флаги на зданиях высших органов власти приспущены, говорится в сообщении, опубликованном ведомством. Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о пяти погибших и более 200 раненых в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Место трагедии посетил также канцлер ФРГ Олаф Шольц, который снова выразил соболезнования близким потерпевших и благодарность сотрудникам экстренных служб. "Траур по жертвам (нападения – ред.) в Магдебурге. Федеральный министр внутренних дел Фезер распорядилась после теракта приспустить по всей стране флаги на всех высших органах власти", - говорится в сообщении МВД ФРГ в социальной сети Х. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990550270.html
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саксония-анхальт
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в мире, германия, саксония-анхальт, саудовская аравия, олаф шольц, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Олаф Шольц, Теракт в Магдебурге
В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге

Глава МВД Германии Фезер объявила траур по жертвам теракта в Магдебурге

© AP Photo / Ebrahim NorooziАвтомобиль, врезавшийся в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге
Автомобиль, врезавшийся в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Автомобиль, врезавшийся в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила о трауре по жертвам теракта в Магдебурге, который произошел в пятницу, все флаги на зданиях высших органов власти приспущены, говорится в сообщении, опубликованном ведомством.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о пяти погибших и более 200 раненых в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Место трагедии посетил также канцлер ФРГ Олаф Шольц, который снова выразил соболезнования близким потерпевших и благодарность сотрудникам экстренных служб.
«
"Траур по жертвам (нападения – ред.) в Магдебурге. Федеральный министр внутренних дел Фезер распорядилась после теракта приспустить по всей стране флаги на всех высших органах власти", - говорится в сообщении МВД ФРГ в социальной сети Х.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку
01:56
 
В миреГерманияСаксония-АнхальтСаудовская АравияОлаф ШольцТеракт в Магдебурге
 
 
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