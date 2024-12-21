https://ria.ru/20241221/gaz-1990599832.html

Венгрия добилась от Болгарии гарантий безопасности транзита газа из России

Венгрия добилась от Болгарии гарантий безопасности транзита газа из России - РИА Новости, 21.12.2024

Венгрия добилась от Болгарии гарантий безопасности транзита газа из России

Венгрия в пятницу получила от Болгарии гарантии, что ограничений транзита газа из РФ, который идет по "Турецкому потоку", а затем по Балканам, не будет, заявил... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T14:14:00+03:00

2024-12-21T14:14:00+03:00

2024-12-21T16:10:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгрия в пятницу получила от Болгарии гарантии, что ограничений транзита газа из РФ, который идет по "Турецкому потоку", а затем по Балканам, не будет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер в пятницу провел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии."Год назад со стороны Болгарии была попытка сделать невозможной работу газового коридора... И нам надо было вести переговоры с политическими друзьями, чтобы убедить их не разрушать нас... Тогда удалось. А сейчас в Болгарии смена правительства и наша задача - договориться с президентом и будущими членами правительства, чтобы такого не было, чтобы маршрут поставок был в безопасности. Эти гарантии я вчера получил", - сказал Орбан на пресс-конференции.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что странам Центральной и Юго-Восточной Европы, затронутым санкциями США против Газпромбанка, удалось найти юридическое решение по оплате транзита российского газа. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.Болгария в октябре 2023 года установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляла примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.В декабре народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.

https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989492004.html

https://ria.ru/20241213/gaz-1989129384.html

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болгария, венгрия, россия, виктор орбан, румен радев, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире