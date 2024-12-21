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Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте - РИА Новости, 21.12.2024
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22:08 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/frg-1990653527.html
Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте
Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте - РИА Новости, 21.12.2024
Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте
Власти Германии пренебрегли предупреждениями Саудовской Аравии касательно личности мужчины, совершившего накануне теракт в Магдебурге, поскольку сочли их... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T22:08:00+03:00
2024-12-21T22:08:00+03:00
в мире
саудовская аравия
германия
саксония-анхальт
интерпол
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Германии пренебрегли предупреждениями Саудовской Аравии касательно личности мужчины, совершившего накануне теракт в Магдебурге, поскольку сочли их политически мотивированными, сообщило в субботу издание Spiegel. Ранее издание Spiegel сообщало, что Саудовская Аравия трижды извещала органы Германии касательно угрозы, исходящей от подозреваемого в совершении теракта. "В 2023 году Саудовская Аравия обратилась к ФРГ через международный полицейский орган Интерпол с просьбой арестовать Талеба А. по подозрению в террористической деятельности. Но власти Германии отклонили эту просьбу, поскольку она могла быть политически мотивированной. В конечном итоге мужчина считался преследуемым в королевстве (Саудовская Аравия - ред.) и пользовался убежищем в Германии", - говорится в сообщении. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html
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в мире, саудовская аравия, германия, саксония-анхальт, интерпол, теракт в магдебурге
В мире, Саудовская Аравия, Германия, Саксония-Анхальт, Интерпол, Теракт в Магдебурге
Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте

Spiegel: ФРГ пренебрегла предупреждением Саудовской Аравии о личности террориста

© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Германии пренебрегли предупреждениями Саудовской Аравии касательно личности мужчины, совершившего накануне теракт в Магдебурге, поскольку сочли их политически мотивированными, сообщило в субботу издание Spiegel.
Ранее издание Spiegel сообщало, что Саудовская Аравия трижды извещала органы Германии касательно угрозы, исходящей от подозреваемого в совершении теракта.
Шольца освистали после его речи в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге
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"В 2023 году Саудовская Аравия обратилась к ФРГ через международный полицейский орган Интерпол с просьбой арестовать Талеба А. по подозрению в террористической деятельности. Но власти Германии отклонили эту просьбу, поскольку она могла быть политически мотивированной. В конечном итоге мужчина считался преследуемым в королевстве (Саудовская Аравия - ред.) и пользовался убежищем в Германии", - говорится в сообщении.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года.
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В миреСаудовская АравияГерманияСаксония-АнхальтИнтерполТеракт в Магдебурге
 
 
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