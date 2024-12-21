https://ria.ru/20241221/frg-1990653527.html

Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте

Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте - РИА Новости, 21.12.2024

Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте

Власти Германии пренебрегли предупреждениями Саудовской Аравии касательно личности мужчины, совершившего накануне теракт в Магдебурге, поскольку сочли их... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T22:08:00+03:00

2024-12-21T22:08:00+03:00

2024-12-21T22:08:00+03:00

в мире

саудовская аравия

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саксония-анхальт

интерпол

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Германии пренебрегли предупреждениями Саудовской Аравии касательно личности мужчины, совершившего накануне теракт в Магдебурге, поскольку сочли их политически мотивированными, сообщило в субботу издание Spiegel. Ранее издание Spiegel сообщало, что Саудовская Аравия трижды извещала органы Германии касательно угрозы, исходящей от подозреваемого в совершении теракта. "В 2023 году Саудовская Аравия обратилась к ФРГ через международный полицейский орган Интерпол с просьбой арестовать Талеба А. по подозрению в террористической деятельности. Но власти Германии отклонили эту просьбу, поскольку она могла быть политически мотивированной. В конечном итоге мужчина считался преследуемым в королевстве (Саудовская Аравия - ред.) и пользовался убежищем в Германии", - говорится в сообщении. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990646953.html

саудовская аравия

германия

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в мире, саудовская аравия, германия, саксония-анхальт, интерпол, теракт в магдебурге