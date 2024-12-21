Spiegel: в ФРГ пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии о теракте
Spiegel: ФРГ пренебрегла предупреждением Саудовской Аравии о личности террориста
© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Германии пренебрегли предупреждениями Саудовской Аравии касательно личности мужчины, совершившего накануне теракт в Магдебурге, поскольку сочли их политически мотивированными, сообщило в субботу издание Spiegel.
Ранее издание Spiegel сообщало, что Саудовская Аравия трижды извещала органы Германии касательно угрозы, исходящей от подозреваемого в совершении теракта.
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"В 2023 году Саудовская Аравия обратилась к ФРГ через международный полицейский орган Интерпол с просьбой арестовать Талеба А. по подозрению в террористической деятельности. Но власти Германии отклонили эту просьбу, поскольку она могла быть политически мотивированной. В конечном итоге мужчина считался преследуемым в королевстве (Саудовская Аравия - ред.) и пользовался убежищем в Германии", - говорится в сообщении.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года.