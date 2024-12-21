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Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
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16:50 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/frantsija-1990615510.html
Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге
Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге
Попустительство и немощность правовой системы Евросоюза и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приводят к смертями и ужасам, подобным теракту в немецком... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:50:00+03:00
2024-12-21T16:50:00+03:00
в мире
германия
россия
саксония-анхальт
флориан филиппо
европейский суд по правам человека (еспч)
евросоюз
теракт в магдебурге
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Попустительство и немощность правовой системы Евросоюза и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приводят к смертями и ужасам, подобным теракту в немецком Магдебурге, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Как отметил политик, виновник открыто и недвусмысленно угрожал Германии и немцам на своей странице в соцсети X, а сообщение с угрозами до сих пор доступно. "И этот человек, иностранный гражданин и беженец, не был выдворен из страны? Почему же? Прецедентное право ЕС и ЕСПЧ не позволяет это сделать? Весьма вероятно! Именно тут нужно копать! Потому что в конце концов попустительство, немощность, отказ от суверенитета приводят к ужасам, раненым и смертям", - написал Филиппо в соцсети X. Ранее он также назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Spiegel сообщило о пяти погибших, а Bild - о 205 раненых. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html
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в мире, германия, россия, саксония-анхальт, флориан филиппо, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Россия, Саксония-Анхальт, Флориан Филиппо, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Евросоюз, Теракт в Магдебурге
Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге

Политик Филиппо обвинил ЕСПЧ в попустительстве после теракта в Магдебурге

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Попустительство и немощность правовой системы Евросоюза и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приводят к смертями и ужасам, подобным теракту в немецком Магдебурге, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Как отметил политик, виновник открыто и недвусмысленно угрожал Германии и немцам на своей странице в соцсети X, а сообщение с угрозами до сих пор доступно.
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"И этот человек, иностранный гражданин и беженец, не был выдворен из страны? Почему же? Прецедентное право ЕС и ЕСПЧ не позволяет это сделать? Весьма вероятно! Именно тут нужно копать! Потому что в конце концов попустительство, немощность, отказ от суверенитета приводят к ужасам, раненым и смертям", - написал Филиппо в соцсети X.
Ранее он также назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Spiegel сообщило о пяти погибших, а Bild - о 205 раненых.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
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В миреГерманияРоссияСаксония-АнхальтФлориан ФилиппоЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ЕвросоюзТеракт в Магдебурге
 
 
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