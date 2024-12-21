https://ria.ru/20241221/frantsija-1990615510.html

Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге

Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024

Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге

Попустительство и немощность правовой системы Евросоюза и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приводят к смертями и ужасам, подобным теракту в немецком... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:50:00+03:00

2024-12-21T16:50:00+03:00

2024-12-21T16:50:00+03:00

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флориан филиппо

европейский суд по правам человека (еспч)

евросоюз

теракт в магдебурге

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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Попустительство и немощность правовой системы Евросоюза и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приводят к смертями и ужасам, подобным теракту в немецком Магдебурге, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Как отметил политик, виновник открыто и недвусмысленно угрожал Германии и немцам на своей странице в соцсети X, а сообщение с угрозами до сих пор доступно. "И этот человек, иностранный гражданин и беженец, не был выдворен из страны? Почему же? Прецедентное право ЕС и ЕСПЧ не позволяет это сделать? Весьма вероятно! Именно тут нужно копать! Потому что в конце концов попустительство, немощность, отказ от суверенитета приводят к ужасам, раненым и смертям", - написал Филиппо в соцсети X. Ранее он также назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Spiegel сообщило о пяти погибших, а Bild - о 205 раненых. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, россия, саксония-анхальт, флориан филиппо, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз, теракт в магдебурге