Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после ЧП в Магдебурге
Политик Филиппо обвинил ЕСПЧ в попустительстве после теракта в Магдебурге
© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Попустительство и немощность правовой системы Евросоюза и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приводят к смертями и ужасам, подобным теракту в немецком Магдебурге, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Как отметил политик, виновник открыто и недвусмысленно угрожал Германии и немцам на своей странице в соцсети X, а сообщение с угрозами до сих пор доступно.
"И этот человек, иностранный гражданин и беженец, не был выдворен из страны? Почему же? Прецедентное право ЕС и ЕСПЧ не позволяет это сделать? Весьма вероятно! Именно тут нужно копать! Потому что в конце концов попустительство, немощность, отказ от суверенитета приводят к ужасам, раненым и смертям", - написал Филиппо в соцсети X.
Ранее он также назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Spiegel сообщило о пяти погибших, а Bild - о 205 раненых.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.