Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ
Филиппо назвал увидевших заговор России в теракте в Магдебурге евромаразматиками
© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге.
"Для евромаразматиков ужасный теракт в Магдебурге в Германии будет российским заговором. Да, российский заговор, чтобы поднять (в рейтинге - ред.) АдГ (правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" – ред.)!", - написал он на своей странице.
К своему сообщению Филиппо прикрепил скрин публикации в X французского политолога и преподавателя в Институте политических исследований Франции (Sciences Po) Доминика Рейнье. Мужчина заявил, что Германия переживает тяжёлый политический кризис, преодолеть который по итогам выборов в феврале можно будет только при сдержанном рейтинге АдГ. По словам Рейнье, если произошедшая в Магдебурге трагедия "является результатом террористического нападения исламистского типа, то стоит задаться вопросом о роли Москвы".
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд, предположительно, совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.