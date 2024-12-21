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Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ - РИА Новости, 21.12.2024
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03:41 21.12.2024 (обновлено: 04:25 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/frantsija-1990553249.html
Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ
Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ - РИА Новости, 21.12.2024
Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T03:41:00+03:00
2024-12-21T04:25:00+03:00
в мире
германия
россия
саксония-анхальт
флориан филиппо
патриот
теракт в магдебурге
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ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. "Для евромаразматиков ужасный теракт в Магдебурге в Германии будет российским заговором. Да, российский заговор, чтобы поднять (в рейтинге - ред.) АдГ (правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" – ред.)!", - написал он на своей странице. К своему сообщению Филиппо прикрепил скрин публикации в X французского политолога и преподавателя в Институте политических исследований Франции (Sciences Po) Доминика Рейнье. Мужчина заявил, что Германия переживает тяжёлый политический кризис, преодолеть который по итогам выборов в феврале можно будет только при сдержанном рейтинге АдГ. По словам Рейнье, если произошедшая в Магдебурге трагедия "является результатом террористического нападения исламистского типа, то стоит задаться вопросом о роли Москвы". В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд, предположительно, совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990550270.html
германия
россия
саксония-анхальт
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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.
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в мире, германия, россия, саксония-анхальт, флориан филиппо, патриот, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Россия, Саксония-Анхальт, Флориан Филиппо, Патриот, Теракт в Магдебурге
Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ

Филиппо назвал увидевших заговор России в теракте в Магдебурге евромаразматиками

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге.
"Для евромаразматиков ужасный теракт в Магдебурге в Германии будет российским заговором. Да, российский заговор, чтобы поднять (в рейтинге - ред.) АдГ (правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" – ред.)!", - написал он на своей странице.
К своему сообщению Филиппо прикрепил скрин публикации в X французского политолога и преподавателя в Институте политических исследований Франции (Sciences Po) Доминика Рейнье. Мужчина заявил, что Германия переживает тяжёлый политический кризис, преодолеть который по итогам выборов в феврале можно будет только при сдержанном рейтинге АдГ. По словам Рейнье, если произошедшая в Магдебурге трагедия "является результатом террористического нападения исламистского типа, то стоит задаться вопросом о роли Москвы".
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд, предположительно, совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку
01:56
 
В миреГерманияРоссияСаксония-АнхальтФлориан ФилиппоПатриотТеракт в Магдебурге
 
 
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