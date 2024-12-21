https://ria.ru/20241221/frantsija-1990553249.html

Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ

Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ - РИА Новости, 21.12.2024

Во Франции осудили сторонников теории о причастности России к теракту в ФРГ

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T03:41:00+03:00

2024-12-21T03:41:00+03:00

2024-12-21T04:25:00+03:00

в мире

германия

россия

саксония-анхальт

флориан филиппо

патриот

теракт в магдебурге

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ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал "евромаразматиками" сторонников теории о якобы возможной причастности России к теракту на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. "Для евромаразматиков ужасный теракт в Магдебурге в Германии будет российским заговором. Да, российский заговор, чтобы поднять (в рейтинге - ред.) АдГ (правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" – ред.)!", - написал он на своей странице. К своему сообщению Филиппо прикрепил скрин публикации в X французского политолога и преподавателя в Институте политических исследований Франции (Sciences Po) Доминика Рейнье. Мужчина заявил, что Германия переживает тяжёлый политический кризис, преодолеть который по итогам выборов в феврале можно будет только при сдержанном рейтинге АдГ. По словам Рейнье, если произошедшая в Магдебурге трагедия "является результатом террористического нападения исламистского типа, то стоит задаться вопросом о роли Москвы". В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд, предположительно, совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990550270.html

германия

россия

саксония-анхальт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-21T03:41 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, саксония-анхальт, флориан филиппо, патриот, теракт в магдебурге