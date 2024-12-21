https://ria.ru/20241221/feyerverk-1990624568.html

В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании почты

В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании почты - РИА Новости, 21.12.2024

В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании почты

Неизвестный злоумышленник запустил фейерверк в помещении почтового отделения в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:04:00+03:00

2024-12-21T18:04:00+03:00

2024-12-21T18:04:00+03:00

происшествия

отрадное

королев

почта россии

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Неизвестный злоумышленник запустил фейерверк в помещении почтового отделения в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал SHOT."Серьезного пожара не произошло. Предварительно, никто не пострадал", — говорится в публикации.По данным SHOT, из отделения Почты России успели самостоятельно эвакуироваться 10 посетителей.Как следует из рассказа очевидцев, инцидент произошел в офисе на Московской около половины пятого вечера. Предварительно, злоумышленник с места сбежал.Ранее в субботу петарды запустили в ТЦ в московском Отрадном и в Королеве, злоумышленников задержали.

https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html

отрадное

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происшествия, отрадное, королев, почта россии