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В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании почты - РИА Новости, 21.12.2024
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18:04 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/feyerverk-1990624568.html
В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании почты
В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании почты - РИА Новости, 21.12.2024
В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании почты
Неизвестный злоумышленник запустил фейерверк в помещении почтового отделения в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:04:00+03:00
2024-12-21T18:04:00+03:00
происшествия
отрадное
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почта россии
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Неизвестный злоумышленник запустил фейерверк в помещении почтового отделения в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал SHOT."Серьезного пожара не произошло. Предварительно, никто не пострадал", — говорится в публикации.По данным SHOT, из отделения Почты России успели самостоятельно эвакуироваться 10 посетителей.Как следует из рассказа очевидцев, инцидент произошел в офисе на Московской около половины пятого вечера. Предварительно, злоумышленник с места сбежал.Ранее в субботу петарды запустили в ТЦ в московском Отрадном и в Королеве, злоумышленников задержали.
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происшествия, отрадное, королев, почта россии
Происшествия, Отрадное, Королев, Почта России
В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании почты

SHOT: в Химках неизвестный запустил фейерверк в здании Почты России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Неизвестный злоумышленник запустил фейерверк в помещении почтового отделения в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал SHOT.
"Серьезного пожара не произошло. Предварительно, никто не пострадал", — говорится в публикации.
По данным SHOT, из отделения Почты России успели самостоятельно эвакуироваться 10 посетителей.
Как следует из рассказа очевидцев, инцидент произошел в офисе на Московской около половины пятого вечера. Предварительно, злоумышленник с места сбежал.
Ранее в субботу петарды запустили в ТЦ в московском Отрадном и в Королеве, злоумышленников задержали.
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ПроисшествияОтрадноеКоролевПочта России
 
 
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