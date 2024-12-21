https://ria.ru/20241221/fetva-1990652000.html

Муфтий Гайнутдин прокомментировал фетву о многоженстве

Муфтий Гайнутдин прокомментировал фетву о многоженстве - РИА Новости, 22.12.2024

Муфтий Гайнутдин прокомментировал фетву о многоженстве

Фетва Совета улемов, допускающая многоженство, не нарушает светского законодательства, заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-21T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Фетва Совета улемов, допускающая многоженство, не нарушает светского законодательства, заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин в Telegram-канале. "Основная цель этого постановления — защита прав женщин и детей. <...> Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии. Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями", — говорится в заявлении. Муфтий отметил, что к имамам часто обращаются брошенные вторые и третьи жены, а также и первые, чувствующие себя обманутыми. "Из-за религиозного невежества наших современников институт религиозного полигамного брака профанируется: многие видят в нем религиозную лазейку для утех. Эти невежды не отдают себе отчет, что второй брак подразумевает создание полноценной семьи со всей вытекающей религиозной ответственностью за супругу, за детей. <...> Страдают дети, лишенные возможности расти и развиваться в полноценной семейной обстановке", — цитирует Гайнутдина канал Духовного управления мусульман.По его словам, воины-мусульмане, отправляющиеся на СВО, задаются вопросом, кто позаботится об их семьях в случае их гибели. Муфтий пояснил, что издавна у мусульман в России принято, что вдову погибшего, согласно установлению религии, берет в жены его брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой и защитой большой семьи. "Я приношу свои извинения нашим сестрам по вере, которым мы не сразу отчетливо донесли свое намерение. Оно в том, чтобы разъяснить права и обязанности сторон в полигамном браке, согласно исламскому учению", — заключил он, подчеркнув, что фетва разрабатывалась длительное время на основе изучения всех социальных реалий и богословских подходов к проблеме.Ранее муфтий Аляутдинов сообщил РИА Новости, что Совет улемов ДУМ России разрешил мусульманам в стране заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил Аляутдинову о том, что нормы семейного права регламентируются Семейным кодексом, и назвал его слова о многоженстве призывом к нарушению закона.

https://ria.ru/20241028/muftiy-1980595718.html

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россия, равиль гайнутдин, виталий милонов, госдума рф, общество