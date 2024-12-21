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Евросоюз ищет альтернативных поставщиков газа - РИА Новости, 21.12.2024
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08:29 21.12.2024 (обновлено: 09:42 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/es-1990564236.html
Евросоюз ищет альтернативных поставщиков газа
Евросоюз ищет альтернативных поставщиков газа - РИА Новости, 21.12.2024
Евросоюз ищет альтернативных поставщиков газа
Евросоюз в преддверии остановки Украиной транзита российского газа пытается найти других поставщиков: в октябре объединение впервые импортировало топливо из... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:29:00+03:00
2024-12-21T09:42:00+03:00
экономика
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Евросоюз в преддверии остановки Украиной транзита российского газа пытается найти других поставщиков: в октябре объединение впервые импортировало топливо из Мексики, а также вернулось к покупкам у Египта и Индонезии, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Однако найденных объемов не достаточно для замещения российского газа. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии отметил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но, по его словам, "Газпром" это переживет. На этом фоне Евросоюз ищет альтернативные источники газа. Так, например, в октябре объединение впервые импортировало сжиженный природный газ из Мексики - почти на 35 миллионов евро. Также после многомесячной паузы возобновились покупки из Египта - на 32 миллиона евро и Индонезии - на 3 миллиона евро. Месяцем ранее, в сентябре, объединение вернулось к импорту СПГ из Анголы (119 миллиона евро за два месяца). При этом в этом году среди поставщиков впервые появилась Республика Конго, поставившая объединению газа на 109 миллионов евро. Однако если Украина остановит транзит, этих источников будет недостаточно для замещения выпадающих поставок российского газа. Так, Евросоюз, согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, лишится около 5% от газового импорта, при этом вышеназванные страны обеспечили ЕС примерно 0,5% от всего закупленного за рубежом газа.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html
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экономика, украина, мексика, египет, владимир путин, евростат, газпром, евросоюз
Экономика, Украина, Мексика, Египет, Владимир Путин, Евростат, Газпром, Евросоюз
Евросоюз ищет альтернативных поставщиков газа

ЕС ищет альтернативные источники газа из-за остановки транзита через Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Высокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Евросоюз в преддверии остановки Украиной транзита российского газа пытается найти других поставщиков: в октябре объединение впервые импортировало топливо из Мексики, а также вернулось к покупкам у Египта и Индонезии, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Однако найденных объемов не достаточно для замещения российского газа.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии отметил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но, по его словам, "Газпром" это переживет.
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На этом фоне Евросоюз ищет альтернативные источники газа. Так, например, в октябре объединение впервые импортировало сжиженный природный газ из Мексики - почти на 35 миллионов евро. Также после многомесячной паузы возобновились покупки из Египта - на 32 миллиона евро и Индонезии - на 3 миллиона евро.
Месяцем ранее, в сентябре, объединение вернулось к импорту СПГ из Анголы (119 миллиона евро за два месяца). При этом в этом году среди поставщиков впервые появилась Республика Конго, поставившая объединению газа на 109 миллионов евро.
Однако если Украина остановит транзит, этих источников будет недостаточно для замещения выпадающих поставок российского газа. Так, Евросоюз, согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, лишится около 5% от газового импорта, при этом вышеназванные страны обеспечили ЕС примерно 0,5% от всего закупленного за рубежом газа.
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