https://ria.ru/20241221/ekologiya-1990553977.html
Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море
Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море - РИА Новости, 21.12.2024
Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море
Дельфины избегают нефтяных пятен, однако последствия после попадания мазута в Черное море могут быть отложенными – если токсичные вещества накопятся в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T04:05:00+03:00
2024-12-21T04:05:00+03:00
2024-12-21T04:05:00+03:00
происшествия
черное море
керченский пролив
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дельфины избегают нефтяных пятен, однако последствия после попадания мазута в Черное море могут быть отложенными – если токсичные вещества накопятся в организмах животных в большом количестве, есть риск вспышки инфекционного заболевания, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. "Чаще всего у дельфинов бывают отложенные последствия. В первую очередь заметно страдают птицы, фито и зоопланктон, рыбы, но дальше по пищевой цепи токсиканты передаются и дельфинам. Если это происходит в большом количестве, они накапливаются, и тогда у дельфинов снижается иммунитет, что может привести к системным болезням, к вспышкам инфекционных заболеваний", - заявила Белей. Несмотря на то, что дельфины избегают нефтяных пятен, если масштаб загрязнения большой, млекопитающие все равно могут попасть в эту область, уточнила эксперт. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241220/punkt-1990483742.html
https://ria.ru/20241220/mazut-1990435712.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Керченский пролив, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море
Эколог Белей: у дельфинов в Черном море могут развиться инфекционные заболевания