https://ria.ru/20241221/ekologiya-1990553977.html

Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море

Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море - РИА Новости, 21.12.2024

Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море

Дельфины избегают нефтяных пятен, однако последствия после попадания мазута в Черное море могут быть отложенными – если токсичные вещества накопятся в... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T04:05:00+03:00

2024-12-21T04:05:00+03:00

2024-12-21T04:05:00+03:00

происшествия

черное море

керченский пролив

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дельфины избегают нефтяных пятен, однако последствия после попадания мазута в Черное море могут быть отложенными – если токсичные вещества накопятся в организмах животных в большом количестве, есть риск вспышки инфекционного заболевания, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. "Чаще всего у дельфинов бывают отложенные последствия. В первую очередь заметно страдают птицы, фито и зоопланктон, рыбы, но дальше по пищевой цепи токсиканты передаются и дельфинам. Если это происходит в большом количестве, они накапливаются, и тогда у дельфинов снижается иммунитет, что может привести к системным болезням, к вспышкам инфекционных заболеваний", - заявила Белей. Несмотря на то, что дельфины избегают нефтяных пятен, если масштаб загрязнения большой, млекопитающие все равно могут попасть в эту область, уточнила эксперт. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241220/punkt-1990483742.html

https://ria.ru/20241220/mazut-1990435712.html

черное море

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, черное море, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе