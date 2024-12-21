https://ria.ru/20241221/efimov-1990502963.html
Ефимов: дома по программе реновации оснастят московскими лифтами
Ефимов: дома по программе реновации оснастят московскими лифтами - РИА Новости, 21.12.2024
Ефимов: дома по программе реновации оснастят московскими лифтами
Московский фонд реновации заключил офсетные контракты с Щербинским лифтостроительным и Карачаровским механическим заводами на поставку лифтов в новостройки,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:05:00+03:00
2024-12-21T12:05:00+03:00
2024-12-21T13:13:00+03:00
москва
жилье
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московский фонд реновации заключил офсетные контракты с Щербинским лифтостроительным и Карачаровским механическим заводами на поставку лифтов в новостройки, возводящиеся по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Победители двух конкурсов – флагманские столичные производства: АО "Щербинский лифтостроительный завод" и ПАО "Карачаровский механический завод". В рамках контрактов предприятия обязуются в течение трех лет создать или модернизировать специализированное производство на территории Москвы. Фактический общий объем инвестиций должен составить не менее 100 миллионов рублей в каждую производственную площадку", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В свою очередь Фонд реновации обязуется в течение десять лет закупить у заводов лифтовое оборудование на сумму не менее 1,2 миллиарда рублей, уточняется в сообщении. Кроме того, указывается в нем, Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы обеспечат техподдержку монтажа, пусконаладки и эксплуатации лифтов.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20241220/anurin-1990472475.html
https://ria.ru/20241220/moskva-1990438483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Жилье, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московский фонд реновации заключил офсетные контракты с Щербинским лифтостроительным и Карачаровским механическим заводами на поставку лифтов в новостройки, возводящиеся по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Победители двух конкурсов – флагманские столичные производства: АО "Щербинский лифтостроительный завод" и ПАО "Карачаровский механический завод". В рамках контрактов предприятия обязуются в течение трех лет создать или модернизировать специализированное производство на территории Москвы
. Фактический общий объем инвестиций должен составить не менее 100 миллионов рублей в каждую производственную площадку", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В свою очередь Фонд реновации обязуется в течение десять лет закупить у заводов лифтовое оборудование на сумму не менее 1,2 миллиарда рублей, уточняется в сообщении. Кроме того, указывается в нем, Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы обеспечат техподдержку монтажа, пусконаладки и эксплуатации лифтов.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.