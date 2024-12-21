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Ефимов: дома по программе реновации оснастят московскими лифтами - РИА Новости, 21.12.2024
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12:05 21.12.2024 (обновлено: 13:13 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/efimov-1990502963.html
Ефимов: дома по программе реновации оснастят московскими лифтами
Ефимов: дома по программе реновации оснастят московскими лифтами - РИА Новости, 21.12.2024
Ефимов: дома по программе реновации оснастят московскими лифтами
Московский фонд реновации заключил офсетные контракты с Щербинским лифтостроительным и Карачаровским механическим заводами на поставку лифтов в новостройки,... РИА Новости, 21.12.2024
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москва
жилье
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московский фонд реновации заключил офсетные контракты с Щербинским лифтостроительным и Карачаровским механическим заводами на поставку лифтов в новостройки, возводящиеся по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Победители двух конкурсов – флагманские столичные производства: АО "Щербинский лифтостроительный завод" и ПАО "Карачаровский механический завод". В рамках контрактов предприятия обязуются в течение трех лет создать или модернизировать специализированное производство на территории Москвы. Фактический общий объем инвестиций должен составить не менее 100 миллионов рублей в каждую производственную площадку", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В свою очередь Фонд реновации обязуется в течение десять лет закупить у заводов лифтовое оборудование на сумму не менее 1,2 миллиарда рублей, уточняется в сообщении. Кроме того, указывается в нем, Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы обеспечат техподдержку монтажа, пусконаладки и эксплуатации лифтов.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20241220/anurin-1990472475.html
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москва, жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Жилье, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: дома по программе реновации оснастят московскими лифтами

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московский фонд реновации заключил офсетные контракты с Щербинским лифтостроительным и Карачаровским механическим заводами на поставку лифтов в новостройки, возводящиеся по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Победители двух конкурсов – флагманские столичные производства: АО "Щербинский лифтостроительный завод" и ПАО "Карачаровский механический завод". В рамках контрактов предприятия обязуются в течение трех лет создать или модернизировать специализированное производство на территории Москвы. Фактический общий объем инвестиций должен составить не менее 100 миллионов рублей в каждую производственную площадку", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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В свою очередь Фонд реновации обязуется в течение десять лет закупить у заводов лифтовое оборудование на сумму не менее 1,2 миллиарда рублей, уточняется в сообщении. Кроме того, указывается в нем, Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы обеспечат техподдержку монтажа, пусконаладки и эксплуатации лифтов.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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