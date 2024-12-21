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Из ж/д билетов украинской компании убрали дубляж на русском языке - РИА Новости, 21.12.2024
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21:01 21.12.2024 (обновлено: 21:02 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/dublyazh-1990647565.html
Из ж/д билетов украинской компании убрали дубляж на русском языке
Из ж/д билетов украинской компании убрали дубляж на русском языке - РИА Новости, 21.12.2024
Из ж/д билетов украинской компании убрали дубляж на русском языке
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") убрала из железнодорожных билетов дублирование информации на русском языке, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:01:00+03:00
2024-12-21T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") убрала из железнодорожных билетов дублирование информации на русском языке, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко. "На железнодорожных билетах больше нет дубляжа на русском языке. Отныне информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что отказ от дубляжа на русском языке является практическим шагом для утверждения украинского языка как единого государственного. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 24 октября заявил, что одновременное использование нескольких языков без выделения приоритета для украинского порождает "языковую шизофрению", так что пришло время "наступательной украинизации" во всех сферах общественной жизни. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20241218/yazyk-1989857275.html
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в мире, украина, россия, тарас креминь, украинская железная дорога, укрзализныця, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Тарас Креминь, Украинская железная дорога, Укрзализныця, Верховная Рада Украины
Из ж/д билетов украинской компании убрали дубляж на русском языке

Компания "Укрзализныця" убрала из ж/д билетов дубляж на русском языке

© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") убрала из железнодорожных билетов дублирование информации на русском языке, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.
"На железнодорожных билетах больше нет дубляжа на русском языке. Отныне информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что отказ от дубляжа на русском языке является практическим шагом для утверждения украинского языка как единого государственного.
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 24 октября заявил, что одновременное использование нескольких языков без выделения приоритета для украинского порождает "языковую шизофрению", так что пришло время "наступательной украинизации" во всех сферах общественной жизни.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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В миреУкраинаРоссияТарас КреминьУкраинская железная дорогаУкрзализныцяВерховная Рада Украины
 
 
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