https://ria.ru/20241221/dtp-1990650626.html

В ЛНР возбудили дело после ДТП, в котором погибли семь человек

В ЛНР возбудили дело после ДТП, в котором погибли семь человек - РИА Новости, 21.12.2024

В ЛНР возбудили дело после ДТП, в котором погибли семь человек

Уголовное дело о ДТП в Антрацитовском районе ЛНР, в результате которого погибли семь человек, возбудили по поручению руководителя республиканского СК, сообщила... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T21:36:00+03:00

2024-12-21T21:36:00+03:00

2024-12-21T21:36:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело о ДТП в Антрацитовском районе ЛНР, в результате которого погибли семь человек, возбудили по поручению руководителя республиканского СК, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по Республике Елена Марковская. Ранее СК России по ЛНР сообщили, что семь человек погибли, а также пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, происшествие произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса "Мерседес". "По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело о ДТП в Антраците по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ", - сообщила Марковская. Она уточнила, что инцидент произошел в селе Дьяково Антрацитовского муниципального округа, в числе погибших оба водителя транспортных средств.

https://ria.ru/20241218/dtp-1990015517.html

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луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), авто, происшествия