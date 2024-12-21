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В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек - РИА Новости, 21.12.2024
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20:43 21.12.2024 (обновлено: 21:16 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/dtp-1990646005.html
В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек - РИА Новости, 21.12.2024
В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
Семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T20:43:00+03:00
2024-12-21T21:16:00+03:00
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
авто
россия
луганск
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская."На Антраците следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли и пострадали граждане. Сегодня в вечернее время на трассе "Должанский - Киев" в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля", - заявила Марковская.По ее данным, в результате ДТП от полученных травм скончались 7 человек, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние остальных пассажиров устанавливается."На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - уточнила Марковская.Антрацитовский район ЛНР расположен в 32 километрах от Луганска.
https://ria.ru/20241215/dtp-1989339618.html
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россия
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луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, авто, россия, луганск
Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Авто, Россия, Луганск
В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Антраците в ЛНР при столкновении микроавтобуса и автомобиля погибли 7 человек

© Фото : Следком ЛНР/TelegramМесто столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Следком ЛНР/Telegram
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
«
"На Антраците следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли и пострадали граждане. Сегодня в вечернее время на трассе "Должанский - Киев" в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля", - заявила Марковская.
По ее данным, в результате ДТП от полученных травм скончались 7 человек, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние остальных пассажиров устанавливается.
«
"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - уточнила Марковская.
Антрацитовский район ЛНР расположен в 32 километрах от Луганска.
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в селе Чугинка в ЛНР. 15 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В ЛНР микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
15 декабря, 21:56
 
Луганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияАвтоРоссияЛуганск
 
 
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