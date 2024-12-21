https://ria.ru/20241221/dtp-1990646005.html

В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек - РИА Новости, 21.12.2024

В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

Семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T20:43:00+03:00

2024-12-21T20:43:00+03:00

2024-12-21T21:16:00+03:00

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

авто

россия

луганск

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская."На Антраците следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли и пострадали граждане. Сегодня в вечернее время на трассе "Должанский - Киев" в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля", - заявила Марковская.По ее данным, в результате ДТП от полученных травм скончались 7 человек, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние остальных пассажиров устанавливается."На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - уточнила Марковская.Антрацитовский район ЛНР расположен в 32 километрах от Луганска.

https://ria.ru/20241215/dtp-1989339618.html

луганская народная республика

россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, авто, россия, луганск