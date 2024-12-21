В ЛНР в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Антраците в ЛНР при столкновении микроавтобуса и автомобиля погибли 7 человек
© Фото : Следком ЛНР/TelegramМесто столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
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"На Антраците следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли и пострадали граждане. Сегодня в вечернее время на трассе "Должанский - Киев" в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля", - заявила Марковская.
По ее данным, в результате ДТП от полученных травм скончались 7 человек, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние остальных пассажиров устанавливается.
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"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - уточнила Марковская.
Антрацитовский район ЛНР расположен в 32 километрах от Луганска.