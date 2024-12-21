https://ria.ru/20241221/drony-1990557741.html

СМИ предположили, кто может стоять за дронами над базами США в Британии

СМИ предположили, кто может стоять за дронами над базами США в Британии - РИА Новости, 21.12.2024

СМИ предположили, кто может стоять за дронами над базами США в Британии

Враждебное государство может стоять за полетами беспилотников над американскими авиабазами в Великобритании, пишет газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:58:00+03:00

2024-12-21T05:58:00+03:00

2024-12-21T08:43:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Враждебное государство может стоять за полетами беспилотников над американскими авиабазами в Великобритании, пишет газета Times со ссылкой на источники. В конце ноября британские СМИ писали о нескольких сериях пролетов беспилотников над американскими военными авиабазами. Речь идет о базах Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. Около 60 британских военнослужащих были привлечены к защите авиабаз на фоне расследования инцидентов. Times со ссылкой на американского чиновника ранее писала о том, что на этих базах используются высокотехнологичные противодронные системы Orcus, нацеленные на обнаружение, отслеживание и уничтожение беспилотников, а также поиск их операторов. Однако они не смогли помешать данным БПЛА. "Два заседания COBRA (чрезвычайного правительственного комитета - ред.) были тайно проведены после того, как над военными базами пролетели неопознанные дроны, оснащенные настолько сложной техникой, что власти не смогли отследить их и идентифицировать. Военные чиновники не исключают причастности враждебного государства, но выражают тревогу по поводу того, что до сих пор не удалось найти пилотов, ответственных за контроль дронов", - говорится в публикации. По мнению следователей, дроны не были запрограммированы, а управлялись вручную. Как отмечает издание, власти исключили вероятность того, что это были любительские дроны, из-за сложности технологий и координации полетов в течение нескольких дней. Не удалось сбить ни один дрон, отследить сигнал или определить место запуска также не получилось. "Они очень сложные, очень быстрые. Это не работа любителей, но никто сейчас не уверен в том, к кому она относится", - сообщил изданию источник в британском правительстве. При этом источник газеты в американской разведке заявил, что за пролетами дронов может стоять Россия, однако сам признал, что убедительных доказательств этого нет.

https://ria.ru/20241214/dron-1989263683.html

https://ria.ru/20241123/avianosets-1985307870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, норфолк (виргиния), россия