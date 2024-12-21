https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html

В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе

В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе - РИА Новости, 21.12.2024

В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе

Попытка атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию была пресечена в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:48:00+03:00

2024-12-21T05:48:00+03:00

2024-12-21T05:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287686_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c768de75d5e41f359e4385a329d73835.jpg

ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Попытка атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию была пресечена в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный беспилотник самолётного типа, вооруженный кумулятивно-фугасным зарядом, направленный на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с помощью мобильного робототехнического комплекса был деактивирован исполнительный механизм. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили взрывное устройство, а затем уничтожили его на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html

куйбышевский район

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район, донецк, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность