https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе - РИА Новости, 21.12.2024
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе
Попытка атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию была пресечена в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:48:00+03:00
2024-12-21T05:48:00+03:00
2024-12-21T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Попытка атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию была пресечена в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный беспилотник самолётного типа, вооруженный кумулятивно-фугасным зарядом, направленный на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с помощью мобильного робототехнического комплекса был деактивирован исполнительный механизм. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили взрывное устройство, а затем уничтожили его на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куйбышевский район, донецк, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе
В ДНР перехватили украинский дрон-камикадзе, направленный на электроподстанцию