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В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:48 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе - РИА Новости, 21.12.2024
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе
Попытка атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию была пресечена в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:48:00+03:00
2024-12-21T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Попытка атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию была пресечена в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный беспилотник самолётного типа, вооруженный кумулятивно-фугасным зарядом, направленный на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с помощью мобильного робототехнического комплекса был деактивирован исполнительный механизм. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили взрывное устройство, а затем уничтожили его на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона-камикадзе

В ДНР перехватили украинский дрон-камикадзе, направленный на электроподстанцию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Попытка атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию была пресечена в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный беспилотник самолётного типа, вооруженный кумулятивно-фугасным зарядом, направленный на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с помощью мобильного робототехнического комплекса был деактивирован исполнительный механизм. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили взрывное устройство, а затем уничтожили его на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре не допущено.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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