https://ria.ru/20241221/drg-1990580246.html
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 21.12.2024
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра
Украинскую диверсионно-разведывательную группу из трех человек уничтожили при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:09:00+03:00
2024-12-21T11:09:00+03:00
2024-12-21T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинскую диверсионно-разведывательную группу из трех человек уничтожили при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожена очередная украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть на левобережье Днепра", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в составе подразделения противника было три человека.Кадры с тремя уничтоженными на левом берегу украинскими диверсантами предоставили в распоряжение РИА Новости.Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск.
https://ria.ru/20241118/drg-1984320322.html
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Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на левый берег Днепра
Украинская ДРГ из трех человек уничтожена при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
2024-12-21T11:09
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PT0M24S
РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Днепр (река)
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра
ВС России уничтожили украинскую ДРГ при попытке высадки на левый берег Днепра