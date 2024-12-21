https://ria.ru/20241221/drg-1990580246.html

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 21.12.2024

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра

Украинскую диверсионно-разведывательную группу из трех человек уничтожили при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 21.12.2024

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинскую диверсионно-разведывательную группу из трех человек уничтожили при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожена очередная украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть на левобережье Днепра", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в составе подразделения противника было три человека.Кадры с тремя уничтоженными на левом берегу украинскими диверсантами предоставили в распоряжение РИА Новости.Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск.

https://ria.ru/20241118/drg-1984320322.html

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Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на левый берег Днепра Украинская ДРГ из трех человек уничтожена при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах 2024-12-21T11:09 true PT0M24S

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепр (река)