https://ria.ru/20241221/dorogi-1990563721.html

Пушилин оценил темпы строительства дорог в ДНР

Пушилин оценил темпы строительства дорог в ДНР - РИА Новости, 21.12.2024

Пушилин оценил темпы строительства дорог в ДНР

С момента вступления ДНР в состав России видны беспрецедентные темпы строительства новых дорог и ремонта старых, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:16:00+03:00

2024-12-21T08:16:00+03:00

2024-12-21T08:16:00+03:00

донецкая народная республика

россия

донецк

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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. С момента вступления ДНР в состав России видны беспрецедентные темпы строительства новых дорог и ремонта старых, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "С момента возвращения домой, в Россию, мы видим действительно беспрецедентные темпы строительства новых дорог и ремонта старых", - сказал Пушилин. Он отметил, что благодаря реконструкции республиканского участка федеральной автодороги Р-280 "Новороссия" путь из Донецка до полуострова сейчас занимает порядка 8-10 часов, а через Крымский мост – в два раза дольше. "Мы продолжаем формировать транспортный каркас Донбасса, увеличивая финансирование ремонта и строительства дорог. На сегодняшний день в республике восстановлено порядка 450 километров автодорог, 262 километров из которых – региональные. В этом году добились выделения дополнительных 1,8 миллиардов рублей еще на 86 километров дорог в республике, в том числе в Макеевке", - подчеркнул Пушилин. По его словам, благодаря взаимодействию с регионами-шефами восстановлено 132 километра дорог в населенных пунктах ДНР. В 2025 году, отметил Пушилин, планируют привести в нормативное состояние еще почти 400 километров автодорог, в том числе в Горловке, Снежном, Шахтерске, Макеевке, Мариуполе, Енакиево. "Также на следующий год планируем строительство объездной дороги, которая позволит снизить транспортную нагрузку на Макшоссе и уменьшит время поездки из Донецка в Луганск чуть ли не вдвое – с 3,5 до 2 часов", - сказал он.

https://ria.ru/20241220/pushilin-1990305563.html

https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1990012091.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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донецкая народная республика, россия, донецк, денис пушилин