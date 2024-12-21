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Минобороны Китая резко отреагировало на доклад Пентагона
Минобороны Китая резко отреагировало на доклад Пентагона - РИА Новости, 21.12.2024
Минобороны Китая резко отреагировало на доклад Пентагона
Пекин выражает решительный протест из-за доклада Пентагона о военном развитии Китая, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:44:00+03:00
2024-12-21T13:44:00+03:00
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ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. Пекин выражает решительный протест из-за доклада Пентагона о военном развитии Китая, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в канале ведомства в социальной сети WeChat."Мы выражаем острое недовольство и решительный протест по этому поводу", — отметил спикер. По словам Чжан Сяогана, доклад Пентагона искажает национальную оборонную политику страны и спекулирует на развитии ее военной мощи. Он назвал это грубым вмешательством во внутренние дела, очерняющим армию и раздувающим так называемую китайскую военную угрозу. Как подчеркнул представитель ведомства, Китай неуклонно следует по пути мирного развития и активно выполняет международные обязательства. По его словам, ядерная политика Пекина наиболее стабильная, последовательная и предсказуемая среди всех ядерных держав. "Мы придерживаемся ядерной стратегии самообороны и ядерной политики неприменения ядерного оружия первыми и всегда поддерживаем ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", — добавил он.При этом Чжан Сяоган указал, что военная стратегия Белого дома становится все более конфронтационной, наступательной и авантюрной. "США, пристрастившиеся к войне, стали крупнейшим разрушителем международного порядка и самой большой угрозой глобальной безопасности", — сказал представитель Минобороны.Он отметил, что Вашингтон использует свое военное превосходство для поддержания однополярной гегемонии, насильственной смены власти, а также для провоцирования "цветных революций".В последние годы Вашингтон незаконно осуществлял военные действия в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах, что привело к серьезным гуманитарным катастрофам и гибели сотен тысяч человек, а десятки миллионов были вынуждены покинуть свои дома, пояснил Чжан Сяоган.
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в мире, китай, сша, министерство обороны сша, пекин
В мире, Китай, США, Министерство обороны США, Пекин
Минобороны Китая резко отреагировало на доклад Пентагона
Минобороны КНР выразило протест США из-за доклада Пентагона о Китае
ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. Пекин выражает решительный протест из-за доклада Пентагона о военном развитии Китая, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в канале ведомства в социальной сети WeChat.
Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов в докладе, подготовленном для американского конгресса, указало, что Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит тысячу. По данным Пентагона, Китай активно наращивает свои ядерные силы на фоне усиления стратегической конкуренции с США и другими странами. Подчеркивается, что Вашингтон намерен поддерживать открытые каналы коммуникации с Пекином, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт.
"Мы выражаем острое недовольство и решительный протест по этому поводу", — отметил спикер.
По словам Чжан Сяогана, доклад Пентагона
искажает национальную оборонную политику страны и спекулирует на развитии ее военной мощи. Он назвал это грубым вмешательством во внутренние дела, очерняющим армию и раздувающим так называемую китайскую военную угрозу.
Как подчеркнул представитель ведомства, Китай
неуклонно следует по пути мирного развития и активно выполняет международные обязательства. По его словам, ядерная политика Пекина
наиболее стабильная, последовательная и предсказуемая среди всех ядерных держав.
«
"Мы придерживаемся ядерной стратегии самообороны и ядерной политики неприменения ядерного оружия первыми и всегда поддерживаем ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", — добавил он.
При этом Чжан Сяоган указал, что военная стратегия Белого дома становится все более конфронтационной, наступательной и авантюрной.
"США, пристрастившиеся к войне, стали крупнейшим разрушителем международного порядка и самой большой угрозой глобальной безопасности", — сказал представитель Минобороны.
Он отметил, что Вашингтон использует свое военное превосходство для поддержания однополярной гегемонии, насильственной смены власти, а также для провоцирования "цветных революций".
В последние годы Вашингтон незаконно осуществлял военные действия в Сирии
, Ираке, Афганистане
и других странах, что привело к серьезным гуманитарным катастрофам и гибели сотен тысяч человек, а десятки миллионов были вынуждены покинуть свои дома, пояснил Чжан Сяоган.