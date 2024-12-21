https://ria.ru/20241221/doklad-1990597793.html

Минобороны Китая резко отреагировало на доклад Пентагона

Минобороны Китая резко отреагировало на доклад Пентагона - РИА Новости, 21.12.2024

Минобороны Китая резко отреагировало на доклад Пентагона

Пекин выражает решительный протест из-за доклада Пентагона о военном развитии Китая, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:44:00+03:00

2024-12-21T13:44:00+03:00

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ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. Пекин выражает решительный протест из-за доклада Пентагона о военном развитии Китая, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в канале ведомства в социальной сети WeChat."Мы выражаем острое недовольство и решительный протест по этому поводу", — отметил спикер. По словам Чжан Сяогана, доклад Пентагона искажает национальную оборонную политику страны и спекулирует на развитии ее военной мощи. Он назвал это грубым вмешательством во внутренние дела, очерняющим армию и раздувающим так называемую китайскую военную угрозу. Как подчеркнул представитель ведомства, Китай неуклонно следует по пути мирного развития и активно выполняет международные обязательства. По его словам, ядерная политика Пекина наиболее стабильная, последовательная и предсказуемая среди всех ядерных держав. "Мы придерживаемся ядерной стратегии самообороны и ядерной политики неприменения ядерного оружия первыми и всегда поддерживаем ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", — добавил он.При этом Чжан Сяоган указал, что военная стратегия Белого дома становится все более конфронтационной, наступательной и авантюрной. "США, пристрастившиеся к войне, стали крупнейшим разрушителем международного порядка и самой большой угрозой глобальной безопасности", — сказал представитель Минобороны.Он отметил, что Вашингтон использует свое военное превосходство для поддержания однополярной гегемонии, насильственной смены власти, а также для провоцирования "цветных революций".В последние годы Вашингтон незаконно осуществлял военные действия в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах, что привело к серьезным гуманитарным катастрофам и гибели сотен тысяч человек, а десятки миллионов были вынуждены покинуть свои дома, пояснил Чжан Сяоган.

https://ria.ru/20241219/kitay-1990151623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша, министерство обороны сша, пекин