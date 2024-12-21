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Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон - РИА Новости, 21.12.2024
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18:18 21.12.2024
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Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон
Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон - РИА Новости, 21.12.2024
Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон заявил, что под предлогом борьбы с коррупцией и предупреждения отмывания... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:18:00+03:00
2024-12-21T18:18:00+03:00
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон заявил, что под предлогом борьбы с коррупцией и предупреждения отмывания денег власти республики практически полностью разрушили сектор экономики. "Под предлогом "борьбы с коррупцией" и "предупреждения отмывания денег" эта власть ввела столько ограничений, что практически полностью разрушила сектор экономики. Обсуждаемая в последние дни декларация о бенефициарах – одно из таких ограничений. Кроме того, с 1 января вступят в силу ограничения на расчеты наличными", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его мнению, все это делается потому, что нынешняя власть хочет знать и контролировать "передвижение" каждого лея (молдавская валюта). "А потом будет разбираться со всеми неугодными, используя Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), прокуратуру и другие органы. Все эти ограничения нужно аннулировать, и следующая власть сделает это", - подчеркнул политик. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон

Додон: власти Молдавии разрушили экономику под предлогом борьбы с коррупцией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон заявил, что под предлогом борьбы с коррупцией и предупреждения отмывания денег власти республики практически полностью разрушили сектор экономики.
«
"Под предлогом "борьбы с коррупцией" и "предупреждения отмывания денег" эта власть ввела столько ограничений, что практически полностью разрушила сектор экономики. Обсуждаемая в последние дни декларация о бенефициарах – одно из таких ограничений. Кроме того, с 1 января вступят в силу ограничения на расчеты наличными", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его мнению, все это делается потому, что нынешняя власть хочет знать и контролировать "передвижение" каждого лея (молдавская валюта). "А потом будет разбираться со всеми неугодными, используя Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), прокуратуру и другие органы. Все эти ограничения нужно аннулировать, и следующая власть сделает это", - подчеркнул политик.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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