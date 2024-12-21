https://ria.ru/20241221/dodon-1990626640.html

Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон

Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон - РИА Новости, 21.12.2024

Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон заявил, что под предлогом борьбы с коррупцией и предупреждения отмывания... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:18:00+03:00

2024-12-21T18:18:00+03:00

2024-12-21T18:18:00+03:00

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон заявил, что под предлогом борьбы с коррупцией и предупреждения отмывания денег власти республики практически полностью разрушили сектор экономики. "Под предлогом "борьбы с коррупцией" и "предупреждения отмывания денег" эта власть ввела столько ограничений, что практически полностью разрушила сектор экономики. Обсуждаемая в последние дни декларация о бенефициарах – одно из таких ограничений. Кроме того, с 1 января вступят в силу ограничения на расчеты наличными", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его мнению, все это делается потому, что нынешняя власть хочет знать и контролировать "передвижение" каждого лея (молдавская валюта). "А потом будет разбираться со всеми неугодными, используя Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), прокуратуру и другие органы. Все эти ограничения нужно аннулировать, и следующая власть сделает это", - подчеркнул политик. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988555088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, игорь додон